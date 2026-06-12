Очакват се интензивни валежи в Източна България, включително по Черноморието в събота сутринта

След рязкото и съществено понижение на максималните температури днес, на места с повече от 10°, в близките дни предстои затопляне, а в понеделник и вторник отново в по-голямата част от страната ще бъде горещо. Ще има и повече слънчеви часове, и по-малко валежи.

През нощта и утре сутринта по-интензивно ще вали все още в Източна България, включително и по Черноморието, където се очакват и значителни количества. В останалата част от страната облачността ще намалява и в събота ще бъде предимно слънчево. Ще бъде и по-топло, с максимални температури в повечето райони между 22° и 27°, в София - около 22°.

Следобедни превалявания се очакват само в Централна България. За разлика от днес, утре ще бъде по-малко ветровито, с умерен северозападен, в Източна България и по Черноморието - северен вятър. След дъждовното начало на деня, в следобедните часове облачността и там ще намалее до слънчево време.

Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е от 20° до 22°, само в района на Шабла и Калиакра се понижи до 18°-19°.

Добри условия за туризъм в планините утре. Ще преобладава слънчево време, със следобедни превалявания само в масивите от Централна България.

Ще остане ветровито, с временно силен северозападен вятър, а температурите ще останат почти без промяна.

Много ветровито ще бъде и по западното крайбрежие на Балканите. В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, с по-значителни валежи източните и югоизточните райони. Дъждовно ще бъде времето в страните от Централна и Източна Европа. Слънчево ще в западните части на континента, на Апенините и на Пиринеите, където ще остане и горещо.

По-топло от обичайното за сезона ще бъде и в Югозападна Франция.

И у нас, в близките дни температурите ще се повишават и в началото на новата седмица в по-голямата част от страната ще бъде горещо. Ще преобладава слънчево време, но ще има и райони с превалявания, главно в следобедните часове.

По-интензивни валежи и мощна гръмотевична дейност се очакват отново във вторник.

В сряда предстои слабо и временно захлаждане.