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След оставки в отбраната: Британският премиер Киър Стармър ще се бори за поста си

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Британският премиер Киър Стармър отхвърли твърденията, че е загубил авторитет и обяви, че ще се бори за оставане на поста.

Коментарите му са по повод каскадата от оставки в министерство на отбраната с обвинения, че не може да осигури адекватно финансиране на сигурността на страната. Според премиера всеки негов наследник ще се сблъска със същите финансови ограничения. Той отхвърли критиките на напусналия министър на отбраната Джон Хийли и изтъкна, че е орязал бюджетите на други ведомства, за да насочи повече инвестиции към отбраната.

Постът на Хийли зае бившият военен Дан Джарвис.

#Киър Стармър #британски премиер #пост

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