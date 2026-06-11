Министърът на отбраната на Великобритания подаде оставка

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли подаде оставка. В писмо до премиера Киър Стармър, той написа, че няма да има достатъчно средства за инвестиционните планове за защита на страна в това "опасно време". Според посланието Стармър не може, а финансовото министерство не желае да осигури средствата.

Министерствата на отбраната и на финансите на Великобритания от няколко месеца обсъждат как да отговорят на все по-настоятелните искания за разширяване на военните разходи. Решението е изненадващо, но беше ясно, че спорът между двете ведомства ще има цена, пишат британски медии.