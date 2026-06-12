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След увеличението на лихвата на ЕЦБ с 0,25 процентни пункта - може ли да има промяна на кредитния пазар у нас?

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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След като вчера Европейската централна банка повиши основния си лихвен процент с 0.25 процентни пункта до 2.25 на сто, има ли риск да се стигне до охлаждане на кредитирането и на имотния пазар.

Потребителски кредит за покупка на автомобил е изтеглила Бояна Костадинова и месечната й вноска е около 70 евро. Новината за повишаването на лихвените проценти я притеснява за следващ кредит.

Бояна Костадинова: "Много е важно хората да знаят каква им е лихвата - плаваща или фиксирана, моята в случая е фиксирана по договор и от тази гледна точка не би трябвало да има някакъв проблем. Животът е непредсказуем, и ако искаме някакъв нов вид кредит за нещо по-голямо, много повече ще внимавам какви са условията."

Търговските банки у нас обаче са свръхликвидни и увеличението на лихвения процент от страна на ЕЦБ с 25 базисни пункта няма да се отрази в краткосрочен план на нивата на лихвите у нас, смята финансовият анализатор Здравко Пиринлиев.

Здравко Пиринлиев, финансов анализатор: "За да има сериозна корекция в това, което плащат кредитополучателите, увеличението на лихвения процент трябва да бъде доста сериозно, т.е. над 1-2% покачване на лихвата. От гледна точка на това, което ЕЦБ прави, и от гледна точка на лихвите, които ние генерално плащаме като потребители, е чрез т.нар. Юрибор лихва. Тъй като Юрибор на 100% зависи от това, което Европейската централна банка подава като минимален лихвен процент. Юрибор е лихвата, чрез която банките отпускат кредити помежду си на междубанковия пазар. В България ситуацията е малко по-различна и това е така от гледна точка на механизма, по който работят банките."

В момента практиката е търговските банки да ползват т.нар. локален индекс при ипотечните кредити, а лихвените нива са с около 1% по-ниски в сравнение със страните от еврозоната.

В дългосрочен план обаче решенията на Франкфурт може да доведат до охлаждане при кредитирането, а оттам и на имотния пазар, смята Мартин Търпанов.

Мартин Търпанов, финансов анализатор: "Цената на кредита ще се повиши - чрез повишаване на лихвите се повишава и цената на кредита и респективно кредитът става по-трудно достъпен за фирмите и гражданите. Едва ли ще има рязко повишаване на кредитите - ипотечните и потребителските, а дори и това да стане, ще отнеме доста време - между 6 и 9 месеца и ще стане с доста по-нисък темп."

Всеки месец БНБ отчита ръст при ипотечното кредитиране, но - вече и забавяне при депозитите. С почти една трета се увеличават дадените ипотечни кредити у нас само за година, но картината при паричната статистика се променя.

Кредитите на домакинствата продължават да се увеличават, данните на БНБ към края на април сочат, че те са над 30 милиарда евро, а годишният им ръст е с 20.8%. В същото време увеличават се и депозитите, но годишното им повишение се забавя в сравнение с кредитите - 19.9%.

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