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12 редовни кръводарители бяха отличени в навечерието на Световния ден на кръводарителя

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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БНТ получи признание за популяризирането на безвъзмездното кръводаряване

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Признание за 12 души, които са дарявали кръв редовно през изминалата година. В навечерието на Световния ден на кръводарителя те бяха отличени от Националния център по трансфузионна хематология.

Призив за кръводаряване в Русе: Над 1050 дарители за месеци

Някой от тях са чакали да навършат 18 години, за да дарят капка живот. Сред отличените е Борислава Дилковска, която повече от 14 години помага с кръв на непознати.

БНТ също получи признание за популяризирането на безвъзмездното кръводаряване.

Борислава Дилковска, кръводарител: "Лична удовлетвореност, че мога да помогна. Има хора в нужда и има недостиг на такъв тип кръвни продукти и всеки, който се чувства здрав и може да отдели час и половина - направете го."

д-р Красимира Терзиева, директор на НЦТХ: "За доброто трябва да се говори, а вие медиите можете да бъдете наш партньор в това хората да научават за кръводаряването, за нуждата от кръв. За това как могат да се случват нещата, за ползите от кръводаряването и за това ви благодарим."

#Световен ден на кръводаряването #признание #кръводарители #награди #БНТ

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