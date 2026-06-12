12 редовни кръводарители бяха отличени в навечерието на Световния ден на кръводарителя

Признание за 12 души, които са дарявали кръв редовно през изминалата година. В навечерието на Световния ден на кръводарителя те бяха отличени от Националния център по трансфузионна хематология.

Призив за кръводаряване в Русе: Над 1050 дарители за месеци

Някой от тях са чакали да навършат 18 години, за да дарят капка живот. Сред отличените е Борислава Дилковска, която повече от 14 години помага с кръв на непознати.

БНТ също получи признание за популяризирането на безвъзмездното кръводаряване.

Борислава Дилковска, кръводарител: "Лична удовлетвореност, че мога да помогна. Има хора в нужда и има недостиг на такъв тип кръвни продукти и всеки, който се чувства здрав и може да отдели час и половина - направете го."