Все още ветровито и с валежи в събота, в неделя и понеделник времето ще е слънчево

В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, но намалението на облачността от запад ще продължи и до вечерта ще обхване и Източна България. В следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България - северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София - около 22°.

По Черноморието в сутрешните часове все още на места ще вали. След обяд облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб и умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 21°-22°, в района на Шабла 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, но с тенденция на отслабване.

В планините ще преобладава слънчево време, но след обяд на места в масивите от Централна България ще превали. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 8°.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник – в планинските райони, ще превали следобеден краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишат и отново на места дневните ще достигат, а в понеделник и ще надхвърлят 30°.

През нощта срещу вторник и във вторник, вятърът отново ще се усили и на места ще има валежи и гръмотевични бури. В сряда сутринта ще е предимно слънчево, около и след обяд на места, главно в Източна и Южна България, ще има валежи и гръмотевични бури.