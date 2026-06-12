Аланис Морисет и Майкъл Бубле дадоха бляскав старт на Мондиала в Торонто

Канадските изпълнители Аланис Морисет и Майкъл Бубле бяха големите звезди на церемонията по откриването на световното първенство в Торонто преди двубоя между домакина Канада и Босна и Херцеговина.

Най-големият град в страната получи възможността да организира собствено шоу в рамките на Мондиал 2026, след като ден по-рано официалният старт на шампионата беше даден в Мексико Сити. Там церемонията бе водена от известната актриса Салма Хайек преди победата на Мексико с 2:0 над Република Южна Африка.

В Торонто вниманието беше насочено към две от най-популярните имена на канадската музикална сцена. Аланис Морисет изпълни националния химн на Канада, а церемонията допринесе за празничната атмосфера преди първия мач на домакините на световните финали.

Любопитен момент преди началото на срещата беше изпълнението на химна на Босна и Херцеговина, който прозвуча в инструментален вариант на цигулка.

За канадския национален отбор това е едва трето участие на световни финали. До началото на настоящото първенство „кленовите листа“ не бяха записвали победа в мач от Мондиал, което допълнително засили емоциите около двубоя пред собствена публика.