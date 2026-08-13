Емил Стоилов: В по-добра форма съм, предвид повечето натрупани минути

Баскетболният национал на България Емил Стоилов се чувства в добра форма, предвид факта, че изпраща сезон, в който игра редовно за Менкора.

Според него Умоджа Гибсън ще се впише в тима, преди предстоящата евроквалификация с Румъния на на 30 август, неделя, от 18:00 часа.

"Щастлив съм и съм мотивиран. Пропуснах миналия прозорец поради здравословен проблем. Всичко вече е наред. Това ми е трети прозорец с Любомир Минчев и свикнах с неговите изисквания и принципи. Нямам проблеми с тактиката. Нещата се получават добре. Дава ми увереност. Вчера се запознах с Умоджа Гисбън и ми се струва като много добър играч. Всички съотборници се чувстват добре с него", сподели той на открита тренировка в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

Според него повечето игрова практика го поставя в по-добра форма.

"Със сигурност съм в по-добра форма, предвид факта, че през миналия сезон имах повече натрупани минути. Затова взех решението да сляза една лига по-надолу. Надявам се да е било правилно решение", завърши центърът.

Вижте цялото интервю във видеото.