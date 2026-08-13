България изпусна 12 точки аванс и загуби драматично от Австрия на Евробаскет U16

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години допусна драматично поражение от Австрия със 71:74 (13:14, 20:13, 21:19, 17:28) на европейското първенство в дивизия „В“ в Скопие.

Двубоят беше част от битката за разпределение на местата от девето до 16-о в крайното класиране. След загубата българските национали ще се изправят срещу Украйна и ще продължат участието си в потока за позициите от 13-а до 16-а.

Срещата започна равностойно, като след първата четвърт Австрия имаше минимален аванс от 14:13. Българите обаче вдигнаха оборотите през втория период и успяха да обърнат резултата, за да се оттеглят на почивката с преднина от шест точки – 33:27.

Националите продължиха силното си представяне и след паузата. България запази контрола върху двубоя и преди решителните десет минути водеше с 54:46.

В началото на последната четвърт авансът на българския тим достигна 12 точки и изглеждаше, че националите са близо до победата. Австрия обаче не се предаде и направи силна финална серия. Съперникът постепенно стопи изоставането си, пое инициативата в заключителните минути и стигна до пълен обрат за крайното 74:71.

Над всички за България беше Борис Цоков, който завърши с 25 точки, 6 борби и 5 асистенции. Николай Цоков също приключи с двуцифрен точков актив, добавяйки 11 точки и 5 борби.