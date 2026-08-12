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България среща Австрия в битката за деветото място на Евробаскет до 16 години

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Спорт
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Националите завършиха груповата фаза с три победи и две загуби, а следващият им двубой в Скопие е на 13 август от 17:00 часа

българия среща австрия битката деветото евробаскет години
Снимка: bgbasket.com
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Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години ще се изправи срещу Австрия в следващия си двубой на европейското първенство в дивизия "В“, което се провежда в Скопие, Република Северна Македония.

Българските национали приключиха участието си в група "С“ на третата позиция, след като записаха три победи и две загуби. Този актив обаче не беше достатъчен за класиране на четвъртфиналите и така тимът ще продължи участието си в разпределението на местата от девето до 16-о.

Първото препятствие пред България в тази фаза ще бъде съставът на Австрия, който завърши на четвърта позиция в група "D“.

Срещата между България и Австрия е насрочена за 13 август от 17:00 часа в Скопие. При успех националите ще продължат битката за възможно най-предно класиране във втората половина на таблицата.

Въпреки че останаха извън четвъртфиналите, българите ще имат възможност да завършат първенството по положителен начин и да надградят представянето си след трите победи, постигнати в груповата фаза.

#Европейско първенство по баскетбол за момчета до 16 години в Скопие и Гевгелия #Национален отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години

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