Сияна Георгиева беше избрана за MVP на турнир по баскетбол "Словения Бол"

Баскетболистката от националния отбор на България за момичета до 14 години Сияна Георгиева получи заслужено признание за представянето си на турнира "Словения Бол". Тя беше с основен принос за триумфа на тима в надпреварата, дошъл след успех над Полша с 69:57 във финала, в Словени Градец.

Георгиева бе избрана за най-полезен играч на турнира в Словения. Освен това, националката получи и приза за най-добър борец и намери място в идеалния отбор на "Словения Бол".

Националката регистрира средни показатели от 15.6 точки, 12.8 борби и 2.8 асистенции в петта срещи на България.