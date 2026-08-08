България остана извън Топ 4 на европейското първенство за девойки U18, Дивизия Б в Тулча

Националният отбор по баскетбол за девойки U18 ще играе за разпределението на местата от 5-о до 8-о на европейското първенство, Дивизия Б в Тулча, Румъния. Селекцията на Лилия Георгиева загуби четвъртфиналния си мач срещу домакините с 51:69. Единствено Фатме Кичукова от българския състав премина границата от 10 точки. Тя завърши с 12 точки, 3 борби и 6 асистенции.

Нашият отбор успя да се противопостави на съперника единствено в първата и донякъде в третата част. Останалите две части бяха спечелени категорично от румънките.

Началото на срещата беше равностойно, като след първите 10 минути България имаше аванс от 13:11. Във втората четвърт обаче домакините отвориха разлика. Те направиха серия от 10:0, а малко по-късно преднината им стана 14 точки (35:21). Румъния водеше на почивката с 37:26.

В третата част домакините поддържаха разликата, а в началото на четвъртата част стана ясно, че българският тим няма сили за обрат.

Днес от 16:00 ч., България играе срещу загубилия в мача Гърция – Литва.