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България остана извън Топ 4 на европейското първенство за девойки U18, Дивизия Б в Тулча

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Спорт
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Съставът ни загуби от Румъния на четвъртфиналите.

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Националният отбор по баскетбол за девойки U18 ще играе за разпределението на местата от 5-о до 8-о на европейското първенство, Дивизия Б в Тулча, Румъния. Селекцията на Лилия Георгиева загуби четвъртфиналния си мач срещу домакините с 51:69. Единствено Фатме Кичукова от българския състав премина границата от 10 точки. Тя завърши с 12 точки, 3 борби и 6 асистенции.

Нашият отбор успя да се противопостави на съперника единствено в първата и донякъде в третата част. Останалите две части бяха спечелени категорично от румънките.

Началото на срещата беше равностойно, като след първите 10 минути България имаше аванс от 13:11. Във втората четвърт обаче домакините отвориха разлика. Те направиха серия от 10:0, а малко по-късно преднината им стана 14 точки (35:21). Румъния водеше на почивката с 37:26.

В третата част домакините поддържаха разликата, а в началото на четвъртата част стана ясно, че българският тим няма сили за обрат.

Днес от 16:00 ч., България играе срещу загубилия в мача Гърция – Литва.

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#Европейско първенство по баскетбол за девойки до 18 години в Тулча, Дивизия Б #Български национален отбор по баскетбол за девойки до 18 години

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