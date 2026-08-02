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Първи грешен ход за баскетболните националки до 18 г. на европейското в Тулча

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Момичетата на Лилия Георгиева без шанс срещу Израел.

Първи грешен ход за баскетболните националки до 18 г. на европейското в Тулча
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Българският национален отбор за девойки до 18-годишна възраст допусна първи грешен ход на европейското първенство в Тулча, Дивизия Б. Баскетболистките на Лилия Георгиева не успяха срещу Израел след 67:90 в мач от третия кръг в група B. Българките трябваше да догонват още през първото полувреме, а в хода на второто ситуацията стана още по-трудна и израелският отбор сложи край на интригата за три поред на шампионата в румънския град.

Така младите „лъвици“ имат победа и загуба на сметката си, като това им отрежда второто място във временното класиране. Утре (понеделник) е почивен ден, а на 4 август българският тим ще спори с Швейцария и ще преследва задължителен успех, за да остане в играта за четвъртфиналите.

Стартът не предвещаваше подобен край, като водачеството често сменяше своя притежател. Символичните домакини включиха на други обороти в нападение и се настаниха на лидерската позиция. Лидия Сиверо се активзира за символичните гости, но израелският отбор се откъсна със 7 точки.

Точните стрелби на Кармен Георгиева, Габриела Коцева и Сиверо направиха така, че българките да поставят равенството на таблото в началото на следващата десетка. Последва ответен отговор за израелките, които отвърнаха с помощта на Мая Зилбершлаг, Мааян Горин и Тамар Карми, за да си върнат водачеството и да се изстрелят при 47:36 на голямата почивка.

Обичаните заподозрени продължиха да дават тон на израелския отбор и при подновяването на играта, като авансът му прехвърли двуцифрените изражения. Младите „лъвици“ все по-трудно отговаряха и техните съпернички си осигуриха разлика от 24 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка не се случи нищо по-интересно и бе оформен само крайният резултат.

Деяна Станиславова бе над всички за българките с 16 точки. Габриела Коцева добави 12, Лидия Сиверо има 10.

Мая Зилбершлаг блесна с 27 точки и 9 борби за победителките.

#Национален отбор на Израел по баскетбол за девойки до 18 години #Европейско първенство по баскетбол за девойки до 18 години в Тулча, Дивизия Б #Български национален отбор по баскетбол за девойки до 18 години

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