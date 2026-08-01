Баскетболните национали до 18 г. се сбогуваха с елита

Българският национален отбор по баскетбол за юноши до 18-годишна възраст се прости с Дивизия А на европейското първенство в Трентино. Селекцията на Веселин Веселинов отстъпи драматично пред Латвия с 81:87 в среща за разпределение на местата от 13-то до 16-то, изиграна в зала "ПалаМаркети". Българите изиграха най-добрия си мач на шампионата и има своите моменти, в които да се преборят за ценния успей, но краят принадлежеше на латвийците, които се спасиха от изпадане от елита. Ключова се оказа стрелбата зад дъгата, където балтийците отбелязаха 12 тройки срещу само 3 от страна на техните съперници.

По този начин младите "лъвове" пропуснаха и последния си шанс да се задържат сред най-добрите в тази възраст и от догодина ще играят в Дивизия Б. За българския тим остава мача 15-то/16-то място, като неговия съперник ще бъде загубилия от двойката между Словакия и Австрия.

Кристиян Занов и Калоян Колев бяха в основата на това символичните гости да се радват на двуцифрена преднина още в откриващите минути. Постепенно символичните домакини настроиха мерника, особено чрез Густавс Брутанс и Едгарас Лиекис, за да отвърнат на удара, но българите си издействаха аванс от 3 точки в края на встъпителния период.

Началото на следващата десетка предложи честа смяна на водачеството. Латвийците включиха на други обороти в нападение, взимайки надмощие, което докосваше двуцифрените изражения. Ив Кастане се активизира временно и младите „лъвове“ надигнаха глава, но балтийците се оттеглиха в съблекалнята при 45:40.

Българският тим отговори подобаващо на старта на третата част, когато провокира обрата, сътворен от Марк Воденичарски, Мартин Попов, Занов и Колев. Латвийският отбор отвърна на предизвикателството чрез Ралфс Мурниекс, Робърт Ротченковс и Брутанс, за излезе отново на лидерската позиция и си извоюва 9-точкова разлика след 30 минути игрово време.

Стрелбата зад дъгата остави латвийците в по-добра изходна позиция и при откриването на заключителната четвърт, когато преднината им пак прехвърли двуцифрената изражения. Колев, Занов и Попов обединиха усилия, стопявайки изоставането на българите само до 3 точки с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Последваха грешки и от двете страни, а кош на Маркус Тебелис подпечата успеха на балтийците във финалните 26 секунди.

Кристиян Занов отново блесна за българите, отчитайки се с 22 точки и 11 борби, но и това не ги спаси от поражението. Калоян Колев регистрира 16 и 9 овладени под двата ринга топки, Мартин Попов финишира с 13 и 11 асистенции. Марк Воденичарски приключи с 11 точки.

Райво Кудрявцевс бе над всички за латвийците с 15 точки и 7 асистенции. Густавс Брутанс (7 овладени под двата ринга топки) и Маркус Тебелис (5 овладени под двата коша топки) нанизаха по 15.