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Черно море се оттегли от волейболния елит, първенството ще се проведе с 11 отбора

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Спорт
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Варненският клуб няма да участва в НВЛ за мъже през сезон 2026/27, а Националната волейболна лига ще преработи програмата на шампионата

Черно море се оттегли от волейболния елит, първенството ще се проведе с 11 отбора
Снимка: БТА
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Мъжкото волейболно първенство на България ще се проведе с 11 отбора през сезон 2026/27, след като Черно море официално уведоми Националната волейболна лига, че няма да участва в шампионата.

От НВЛ съобщиха, че решението на варненския клуб налага промени в програмата на първенството. Отборите, които по график трябваше да се изправят срещу „моряците“ в редовния сезон, ще почиват в съответния кръг.

Шампионатът в НВЛ за мъже трябва да стартира в периода 23–26 октомври, като в първия кръг Черно море трябваше да бъде домакин на Дунав.

„Много са мотивите за решението, но е коректно клубът да ги коментира. Програмата ще бъде коригирана и в рамките на следващата седмица ще бъде на разположение на клубовете от Супер Волей“, заяви оперативният директор на НВЛ при мъжете Христо Апостолов.

Очаква се обновената програма на първенството да бъде публикувана през следващите дни, след като бъдат направени необходимите промени заради отказа на Черно море.

#НВЛ за мъже 2026/2027 #ВК Черно море Тича

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