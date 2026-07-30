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Лилия Георгиева обяви състава на България за европейското първенство до 18 години

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Спорт
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Националният тим при девойките започва участието си в Дивизия B на 1 август с мач срещу Украйна в румънския град Тулча

Лилия Георгиева обяви състава на България за европейското първенство до 18 години
Снимка: bgbasket.com
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Старши треньорът на националния отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години Лилия Георгиева определи окончателния състав за предстоящото европейско първенство в Дивизия B. Шампионатът ще се проведе в румънския град Тулча от 31 юли до 9 август.

Българският тим е в група B заедно със съставите на Украйна, Израел, Швейцария и Норвегия. Националките ще започнат участието си на 1 август с двубой срещу Украйна, който е с начален час 16:00. Ден по-късно, отново от 16:00 часа, България ще се изправи срещу Израел.

На 4 август тимът на Лилия Георгиева ще срещне Швейцария от 16:30 часа, а ден по-късно ще завърши участието си в груповата фаза с мач срещу Норвегия, насрочен за 18:30 часа.

Капитан на българския състав ще бъде Габриела Коцева, а в отбора личат състезателки, които се състезават както в български клубове, така и в Италия и Испания.

Съставът на България за Европейското първенство до 18 години
Деяна Станиславова (Витербо, Италия)
Габриела Коцева (Шампион 2006) – капитан
Валерия Стойчева (Шампион 2006)
Кармен Георгиева (Шампион 2006)
Силвия Миленова (Септември 97)
Никол Борисова (Септември 97)
Елица Георгиева (Локомотив София)
Алекса Петрова (Локомотив София)
Лидия Йохан Сиверио (Адерева Тенерифе, Испания)
Катрин Коева (Локомотив София)
Ивайла Бакалова (Берое Стара Загора)
Фатме Кючукова (Шампион 2006)

#Национален отбор на България по баскетбол за жени до 18 г. #Европейско първенство по баскетбол за жени до 18 години

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