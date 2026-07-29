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Баскетболните национали до 18 г. останаха далече от четвъртфиналите на европейското

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Съставът на Веселин Веселинов успя да се противопостави до средата на първото полувреме на европейския шампион в Трентино.

Баскетболните национали до 18 г. останаха далече от четвъртфиналите на европейското
Снимка: fiba.com
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Българският национален отбор по баскетбол за юноши до 18-годишна възраст остана далече от място в Топ 8 на европейското първенство в Трентино, Дивизия А. Селекцията на Веселин Веселинов отстъпи пред Испания с 66:99 в осминафинална среща, изиграна в зала "ПалаМаркети". Както и в предишните мачове, българите дадоха известен отпор през първото полувреме, но в хода на второто действащите европейски шампиони за тази възраст наклониха безпроблемно нещата в своя полза.

Това означава, че младите "лъвове" ще играят за разпределение на местата от 9-то до 16-то. В следващата фаза българският тим ще спори срещу отбора на Сърбия, който допусна драматично поражение на осминафиналите със 77:78. От своя страна испанците ще срещнат именно гърците на четвъртфиналите. Мачовете са след по-малко от 24 часа.

Откриващите минути не предвещаваха подобен изход и поделеното надмощие затвърди тези думи. Диего Ниебла и Жерар Фернандес даваха тон на символичните домакини, докато от другата страна Кристиян Занов, Калоян Колев и Боян Кьосев отвръщаха на удара. Последва включване на Лукас Санчес, който се погрижи испанците да се отскубнат с 5 точки в края на встъпителния период.

„Фуриите“ включиха на друга скорост за начало на следващата десетка и двуцифрената разлика се превърна в закономерност. Мартин Попов се опита да въдвори в българските редици, но Алфонсо Родригес, Ниебла и Фернандес направиха така, че настоящите шампиони за тази възраст да не дадат заден ход и да се оттеглят в съблекалнята при 49:33.

Испанският отбор рядко допускаше колебания на старта и на третата част, когато продължи да диктува събитията на паркета. Андрей Михайлов и Калоян Колев се опитаха да направят по-благоприятна ситуацията за българите, но първенците на Стария континент отново показаха, че няма да намалят оборотите и си извоюваха 18-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт интригата тотално се изпари и мачът бе доигран.

Калоян Колев бе над всички за българите със своите 15 точки и 6 борби.

Жерар Фернандес (5 асистенции) и Диего Ниебла нанизаха по 18 точки за испанците. Лукас Санчес завърши с 15 и 6 завършващи подавания, Хавиер Вигер приключи с 12 и 5 борби.

#Национален отбор на Испания по баскетбол за юноши до 18 години #Европейско първенство по баскетбол за юноши до 18 години в Трентино, Дивизия А #Български национален отбор по баскетбол за юноши до 18 години

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