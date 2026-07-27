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Баскетболният Локомотив Пловдив привлече още един американец

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"Черно-белите" наскоро обявиха привличането и на американския гард Остин Патерсън

Баскетболният Локомотив Пловдив привлече още един американец
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Айзея Томпсън е второто ново попълнение в лятната селекция на баскетболния Локомотив Пловдив, съобщиха от клуба.

22-годишният баскетболист пристига от естонския Кейла Кулбет, където през изминалия сезон записва средно 12,8 точки, 10,7 борби и 2,4 асистенции.

Преди да започне професионалната си кариера в Европа, Томпсън играе в колежанското първенство на САЩ. Той завършва университета Уинона Стейт през 2025 година, където е избран в Идеалния втори отбор на конференцията NSIC за сезон 2024/25.

"Пожелаваме на Айзея здраве, успешен сезон и много победи с екипа на БК Локомотив Пловдив", написаха от клуба.

През миналата седмица "черно-белите" обявиха привличането и на американския гард Остин Патерсън.

#Айзея Томпсън #БК Локомотов Пд

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