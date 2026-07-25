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Баскетболните национали до 18 г. издържаха едно полувреме на старта на европейското в Трентино

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Съставът на Веселин Веселинов без шанс срещу Германия на шампионата на италианска земя.

Снимка: fiba.com
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Българският национален отбор по баскетбол за юноши до 18-годишна възраст претърпя разочарование на старта на европейското първенство в Трентино, Дивизия А. Селекцията на Веселин Веселинов не намери верните решения срещу Германия след 58:104 в среща от първия кръг в група C, изиграна в зала „ПалаМаркети“. Българите дадоха сериозен отпор през първото полувреме, но през второто се сринаха и отбелязаха само 15 точки срещу германците, които диктуваха без проблеми събитията на паркета. Голямата разлика дойде от борбите, където Бундестима доминираше след 59:30, както и от грешките, като българският тим извърши цели 21 срещу 11 са неговия съперник.

Утре (неделя) младите "лъвове" ще спорят с литва на италианска земя. Срещата ще стартира от 21:30 часа българско време.

Откриващите минути дадоха тон за интрига. Калоян Колев и Ив Кастение бях главните действащи лица за символичните домакини, докато от другата страна Лукай Андерсън отговаряше на предизвикателството. Последният получи помощ от Марко Петрич, който се погрижи символичните гости да нарушат за момент статуквото и да изковат разлика от 3 точки в края на встъпителния период.

Тенденцията рядко се променяше и в началото на следващата десетка. Постепенно усилията, дело на Фабиан Кайзер, Антон Кемър и Душан Илич, дадоха резултат на германците, които не се забавиха с натрупването на двуцифрена разлика. Последва щурм от страна на българите чрез Кристиян Занов, Мартин Попов и Кастение, за да надигнат глава, но Бундестима се оттегли при 49:43 в съблекалнята.

Германският отбор включи на друга скорост на старта на третата част, когато за отрицателно време се поздрави с нова двуцифрена преднина, изкована от Пау-Юлиъс Плато, Леонард Крогер. Младите „лъвове“ не намериха сили за противодействие, а тези думи бяха потвърдени от 3-те точки, които вкараха за целия период, което предостави възможността на техните съперници да изковат 29-точков актив след 30 минути игрово време. Така заключителната четвърт се превърна в протоколна и единствената интрига бе свързана само с крайния резултат.

Кристиян Занов финишира с 15 точки 7 борби за българския тим. Калоян Колев регистрира 14 и 6 овладени под двата ринга топки.

Душан Илич поведе германците към разгрома с 18 точки и 6 асистенции. Пау-Юлиъс Плато (5 борби) и Антон Кемър (8 овладени под двата ринга топки) нанизаха по 14 точки. Марко Петрич реализира 11, Леонард Крьогер (11 овладени под двата коша топки) и Фабиан Кайзер (7 борби) отбелязаха по 10.

#Европейско първенство по баскетбол за юноши до 18 години в Трентино, Дивизия А #Национален отбор на Германия по баскетбол за юноши до 18 години #Български национален отбор по баскетбол за юноши до 18 години

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