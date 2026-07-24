Александър Везенков: Ще бъда на линия за мача с Румъния

Баскетболната звезда Александър Везенков потвърди, че ще играе за националния отбор на България в предстоящия мач срещу Румъния на 30 август като част от втория кръг от предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

Днес беше обявен съставът, избран от старши треньора Любомир Минчев, както и програмата за подготовката преди ключовите двубои от пресявките за континенталната надпревара.

"Просто трябва да отида за малко до Гърция, защото е първата отборна тренировка на Олимпиакос, няколко медицински прегледа и така нататък, но когато там това мине, аз съм на линия за мача с Румъния", заяви Везенков на пресконференция в София по повод провеждането на световно ученическо първенство в Самоков догодина, на което той ще бъде посланик.

Българският национал се надява Олимпиакос да е сред четирите най-добри отбора в Евролигата и през идния сезон.

"Аз не обичам да говоря за бъдещето, защото не знаем какво ще стане след девет месеца. Най-важно е да сме здрави и да стигнем отново до финалната четворка (в Евролигата). Това е първата цел, която винаги си поставяме. Нататък знаете, че финалната четворка е един плюс един мач, както аз казвам. Да сме здрави - всички отбори правят добри селекции, идват добри играчи от НБА и от други отбори. Мисля, че имаме една изградена философия, треньорът е същият вече седма година и мисля, че ще се опитаме, но ще сме на същото ниво като миналата година", допълни най-добрият играч в турнира през изминалия сезон.

Александър Везенков коментира и участието на Балкан Ботевград в Еврокъп през предстоящия сезон, с което вторият по сила континентален турнир отново ще има мачове на територията на България за пръв път от Лукойл Академик през 2014 година.

"Да играеш в Еврокъп мисля, че ще популяризира баскетбола. Също така според мен идването на Апоел (Тел Авив) в София даде нещо различно в българския баскетбол, но със сигурност бих искал да има повече хора да гледат като цяло мачовете, не само като Олимпиакос или Реал Мадрид идват. Сега ще дойдат много силни отбори, това е едно предизвикателство за Балкан, защото за първи път отбор ще играе толкова много години след Лукойл Академик в Еврокъп. Много сериозни отбори, виждате какво правят ПАОК и Арис, и това е нож с две остриета, защото организацията е на много високо ниво, играчи, състезатели. Не искам да съм песимист, но се надявам това нещо да даде един различен тон и да виждаме пълни зали и да дойдат много силни отбори, и да видим накрая каква ще е атмосферата", каза той.

След два месеца предстоят избори за президент на Българската федерация по баскетбол, а Александър Везенков заяви, че би подкрепил своя баща - Сашко Везенков, за позицията.