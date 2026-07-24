БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Какво трябва да знаем за купуването на осигурителен стаж...
Чете се за: 01:45 мин.
1693 свободни места останаха в столицата след второто...
Чете се за: 00:55 мин.
Военният министър: Американските самолети няма да...
Чете се за: 01:22 мин.
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по...
Чете се за: 04:00 мин.
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Везенков: Ще бъда на линия за мача с Румъния

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
Спорт
Запази

Българският национал увери, че ще бъде на разположение за първата среща от група D във втория етап от предварителните евроквалификации

Александър Везенков
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Баскетболната звезда Александър Везенков потвърди, че ще играе за националния отбор на България в предстоящия мач срещу Румъния на 30 август като част от втория кръг от предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

Днес беше обявен съставът, избран от старши треньора Любомир Минчев, както и програмата за подготовката преди ключовите двубои от пресявките за континенталната надпревара.

"Просто трябва да отида за малко до Гърция, защото е първата отборна тренировка на Олимпиакос, няколко медицински прегледа и така нататък, но когато там това мине, аз съм на линия за мача с Румъния", заяви Везенков на пресконференция в София по повод провеждането на световно ученическо първенство в Самоков догодина, на което той ще бъде посланик.

Българският национал се надява Олимпиакос да е сред четирите най-добри отбора в Евролигата и през идния сезон.

"Аз не обичам да говоря за бъдещето, защото не знаем какво ще стане след девет месеца. Най-важно е да сме здрави и да стигнем отново до финалната четворка (в Евролигата). Това е първата цел, която винаги си поставяме. Нататък знаете, че финалната четворка е един плюс един мач, както аз казвам. Да сме здрави - всички отбори правят добри селекции, идват добри играчи от НБА и от други отбори. Мисля, че имаме една изградена философия, треньорът е същият вече седма година и мисля, че ще се опитаме, но ще сме на същото ниво като миналата година", допълни най-добрият играч в турнира през изминалия сезон.

Александър Везенков коментира и участието на Балкан Ботевград в Еврокъп през предстоящия сезон, с което вторият по сила континентален турнир отново ще има мачове на територията на България за пръв път от Лукойл Академик през 2014 година.

"Да играеш в Еврокъп мисля, че ще популяризира баскетбола. Също така според мен идването на Апоел (Тел Авив) в София даде нещо различно в българския баскетбол, но със сигурност бих искал да има повече хора да гледат като цяло мачовете, не само като Олимпиакос или Реал Мадрид идват. Сега ще дойдат много силни отбори, това е едно предизвикателство за Балкан, защото за първи път отбор ще играе толкова много години след Лукойл Академик в Еврокъп. Много сериозни отбори, виждате какво правят ПАОК и Арис, и това е нож с две остриета, защото организацията е на много високо ниво, играчи, състезатели. Не искам да съм песимист, но се надявам това нещо да даде един различен тон и да виждаме пълни зали и да дойдат много силни отбори, и да видим накрая каква ще е атмосферата", каза той.

След два месеца предстоят избори за президент на Българската федерация по баскетбол, а Александър Везенков заяви, че би подкрепил своя баща - Сашко Везенков, за позицията.

"Ако зависеше от мен, името, което бих казал днес, че за мен на сто процента е точният човек, е Сашко Везенков, но той не знам дали иска да влезе в това. Не ми е споделил нещо, но просто му имам доверие в това, което може да направи. Мисля, че е време за нещо различно, за нещо ново. Нова ера идва - пак казвам, Балкан влиза в Еврокъп. Рилски Спортист (Самоков) има отбор, който ще гони нещо сериозно в Европа. Националният отбор трябва да се върне към големите отбори, защото стигнахме до последното ниво, до последната категория и мисля, че трябва да дойде човек, който знае, който може да помогне със своите знания", завърши Везенков.

#Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
БНТ почита паметта на актрисата Мая Драгоманска
2
БНТ почита паметта на актрисата Мая Драгоманска
До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната Наталия
3
До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
4
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...
Разкриха високотехнологична наркооранжерия край Садово
5
Разкриха високотехнологична наркооранжерия край Садово
Жълт код за интензивни валежи, след това ни очаква слънчев и по-топъл уикенд
6
Жълт код за интензивни валежи, след това ни очаква слънчев и...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
4
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
5
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Баскетбол

Богдан Караичич: Балкан Ботевград ще гради отбор с българско ядро
Богдан Караичич: Балкан Ботевград ще гради отбор с българско ядро
Баскетболният шампион Балкан започва сезона с нов старши треньор Баскетболният шампион Балкан започва сезона с нов старши треньор
Чете се за: 03:35 мин.
Любомир Минчев обяви състава, който ще се подготвя за мача с Румъния от втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 Любомир Минчев обяви състава, който ще се подготвя за мача с Румъния от втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029
Чете се за: 03:40 мин.
Коди Милър-Макинтайър: Вълнувам се да играя заедно със Саша в Олимпиакос Коди Милър-Макинтайър: Вълнувам се да играя заедно със Саша в Олимпиакос
Чете се за: 02:00 мин.
Баскетболният Локомотив Пловдив се разделя с главния си мениджър Баскетболният Локомотив Пловдив се разделя с главния си мениджър
Чете се за: 01:20 мин.
Националният отбор на България за момичета до 16 г. се подготвя за европейското първенство, Дивизия А Националният отбор на България за момичета до 16 г. се подготвя за европейското първенство, Дивизия А
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души загинаха (СНИМКИ)
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Военният министър: Американските самолети няма да пристигнат днес, вероятно другата седмица Военният министър: Американските самолети няма да пристигнат днес, вероятно другата седмица
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
ЕС осигурява подкрепа за Франция и Испания в борбата с пожарите ЕС осигурява подкрепа за Франция и Испания в борбата с пожарите
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Почина дългогодишният общински съветник и бивш заместник-председател на СОС Милка Христова Почина дългогодишният общински съветник и бивш заместник-председател на СОС Милка Христова
Чете се за: 02:12 мин.
Общество
Бюджет 2026: Депутатите гласуват окончателно парите на държавата
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Търговската война на Тръмп: Нови мита влязоха в сила, ЕС ще плаща...
Чете се за: 04:00 мин.
Европа
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Какво трябва да знаем за купуването на осигурителен стаж за пенсия?
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ