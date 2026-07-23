Националният отбор на България за момичета до 16 г. се подготвя за европейското първенство, Дивизия А

Националният отбор на България за момичета до 16 години се подготвя на пълни обороти за европейското първенство, Дивизия А, което ще бъде от 14 до 22 август в Питещ (Румъния). Нашите момичета са в група C на турнира, заедно със съставите на Испания, Полша и Чехия.

Ето и съставът, избран от наставника Димитрис Пападопулос:

Състав, клуб, дата на раждане:

1.Рая Брайкова – Шампион 2006 - 09.07.2010 г.

2.Никол Христова – Рилски спортист - 27.10.2010 г.

3.Дария Райкова – Рилски спортист - 31.03.2010 г.

4. Рая Виденова – Панаатлетикос (Гърция) - 19.11.2011 г.

5. Натали Димитрова – Септември 97 – 01.12.2010 г.

6. Христина Маргаритова – Ънстопабъл - 05.05.2010 г.

7. Виктория Димитрова – Дунав Русе - 21.07.2010 г.

8. Анелия Йорданова – Септември 97 - 19.11.2011 г.

9. Магдалена Владимирова – Септември 97 - 01.01.2010 г.

10. Теодора Маринова – Славия - 10.03.2011 г.

11. Кристина Тодорова – Локомотив София - 14.01.2010 г.

12. Леа Миланова – Септември - 20.07.2012 г.

13. Дария Цветкова – Септември - 04.04.2011 г.

14. Кармен Георгиева – Шампион 2006 - 15.02. 2010 г.

15. Виктория Зелкова – Локомотив София - 14.01.2010 г.

В щаба на Димитрис Пападопулос това лято влизат Зорница Мълчанкова (помощник-треньор), Василис Балджополос (кондиционен треньор) и Таня Гатева (водач).

Отборът започна подготовка в Белоградчик, а в момента заниманията се провеждат в Ботевград.

За националките до 16 години предстоят контроли срещу националния отбор на България за девойки до 18 години, които ще се проведат в Русе на 24 и 25 юли. Освен това, те ще играят проверки срещу български клубни отбори.

“Сега сме в Ботевград и всичко е страхотно. Всички ни подкрепят - от федерацията до всички състезатели от останалите отбори. Това много ме радва. Първата ни цел е да изградим идентичност на този отбор. Искам този тим да бъде агресивен, да се бори за всяка топка, да има добра философия, да тича и да играе здраво в защита. Искам състезателките да не се отказват. Това е най-важното - в края на деня този тим да отказва да губи. Искам да изградим първо манталитет и след това е баскетболът. Това е нашата цел. Децата са много щастливи и са много мотивирани. Раздават се максимално, но в края на този път искам да се превърнем в състав, който се бори докрай”, сподели Димитрис Пападопулос.

Относно очакванията си за европейското първенство в Румъния, той отговори така:

“Нашата цел е да запазим мястото си в Дивизия А. Ще се борим да победим във всеки мач. Уважаваме всички съперници. Първата ни цел е да изградим философия и отборен дух в този състав, както и да помогнем на децата да бъдат готови за следващото ниво. Познаваме съперниците си, знаем, че са

много силни. Уважаваме това, но ще направим всичко възможно да играем с увереност и без страх.“

Европейското първенство за момичета до 16 години в Дивизия А ще стартира за националките ни с мач срещу Полша на 14 август от 15.30 ч. Ден по-късно те ще срещнат Испания в същия начален час. На 16 август отборът ни ще премери сили срещу Чехия от 20.30 ч. българско време.

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