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България спечели баскетболния турнир за момичета до 14-годишна възраст "Словения Бол"

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Тимът на Радомир Стоянов и Теодора Петрова спечели финала след обрат след почивката

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Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 14 години спечели титлата от турнира "Словения Бол".

С невероятна игра през второто полувреме българките надделяха над Полша с 69:57 (9:12, 11:22, 25:7, 24:16).

До почивката тимът на Полша имаше пълно надмощие и след 20 минути игра водеше с 34:20. Тимът на треньорите Радомир Стоянов и Теодора Петрова обаче не се предаде и след 25:7 в третата четвърт успя да поведе с 45:41 преди заключителните десет минути. В тях българският отбор отново бе по-добър и заслужено се поздрави с титлата.

С най-голям принос за спечеления трофей бе Сияна Георгиева, която вкара 29 точки и овладя девет борби. Още 20 точки добави Кристина Бозова.

За Полша с 15 точки завърши Наталия Лавицка.

Сияна Георгиева получи заслужено признание за представянето си на турнира. Георгиева бе избрана за най-полезен играч на турнира в Словения. Освен това, националката получи и приза за най-добър борец и намери място в идеалния отбор на "Словения Бол". Националката регистрира средни показатели от 15.6 точки, 12.8 борби и 2.8 асистенции в петта срещи на България.

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#Словения Бол #Български национален отбор по баскетбол за момичета до 14 години

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