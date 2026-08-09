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Първа грешка за баскетболните национали до 16 г. на европейското

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Спорт
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Момчетата на Божидар Гьорев отстъпиха в драма срещу Босна и Херцеговина.

първа грешка баскетболните национали европейското
Снимка: fiba.com
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Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години допусна първа загуба на европейското първенство в Дивизия "В", което се провежда в Скопие и Гевгелия.

В третия си мач от турнира в столицата на Република Северна Македония българите отстъпиха със 74:84 (21:18, 17:23, 17:19, 19:24) пред Босна и Херцеговина.

Двубоят вървеше кош за кош да първите минути на четвъртата част, когато България водеше с 66:63. Серия от девет безответни точки обаче обърна хода на срещата в полза на босненците, които в края използваха и часовника като свой съюзник.

За България Борис Цоков бе най-резултатен с 19 точки, но ги постигна след само 4 точни от общо 21 стрелби от игра. Още 15 точки отбеляза Марин Йошовски.

За Босна и Херцеговина Мак Омерович попълни статистиката с 35 точки, 7 борби и 6 асистенции.

В класирането в група след първите три кръга Финландия, Босна и Херцеговина, България и Швеция имат сходни показатели от две победи и загуби, а Норвегия е с победа и две загуби. Люксембург е с три поражения на дъното. Следващият мач за българите е в понеделник срещу шведите.

#Национален отбор на Босна и Херцеговина по баскетбол за момчета до 16 години #Европейско първенство по баскетбол за момчета до 16 години в Скопие и Гевгелия #Български национален отбор по баскетбол за момчета до 16 години

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