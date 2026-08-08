БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон...
Чете се за: 04:00 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е...
Чете се за: 09:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство * * * Няма поражения по хора и по сграден фонд, районът е отцепен, допълни премиерът * * * Радев каза още, че продължават да следят обстановката и да засилват наблюдението

Младежки национал отново ще се подвизава в Левски

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

"Сините" се похвалиха с второт ново попълнение.

Младежки национал отново ще се подвизава в Левски
Слушай новината

В Левски също не се спират с новините в последните дни. „Сините“ си осигуриха услугите на своето второ ново попълнение това лято. Част от редиците на „сините“ отново ще бъде Даниел Хинков, обявиха днес официално от клуба. Столичният тим загатна за неговия трансфер само преди ден със загадъчна публикация в социалните мрежи, а впоследствие обяви привличането на младежкия национал, който ще показва какво може от следващия сезон.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Levski Basketball (@levskibasket)


През 2025/2026 крилото пробва своя късмет в САЩ. Той демонстрираше своите възможности в Сейнт Бенедикт, което е едно от подготвителните училища по пътя към колежанския баскетбол. Хинков намери място в Идеалния отбор на Конференцията в Сейнт Бенедикт, а след това получи покана и за Nike Elite Youth Basketball League в региона на Ню Джърси.

За Софиянеца това ще е втори престой в Левски след краткия през 2024/2025. Досега 18-годишния баскетболист се е изявявал още в школата на Лудвигсбург, като впоследствие игра за втория отбор на мъжете на германците. 200-сантиметровият стрелец премина и през бодрата смяна на БУБА Баскетбол, където направи първите си крачки.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #Даниел Хинков #БК Левски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
2
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан е мъж, у когото са намерени дрога и 460 000 евро
4
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан...
В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури
5
В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
6
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
4
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Баскетбол

България остана извън Топ 4 на европейското първенство за девойки U18, Дивизия Б в Тулча
България остана извън Топ 4 на европейското първенство за девойки U18, Дивизия Б в Тулча
Симеон Лепичев се завърна в Спартак Плевен Симеон Лепичев се завърна в Спартак Плевен
Чете се за: 01:10 мин.
България победи Румъния и завърши с положителен баланс в групата на турнира "Словения Бол“ България победи Румъния и завърши с положителен баланс в групата на турнира "Словения Бол“
Чете се за: 01:32 мин.
Локомотив Пловдив подсили състава си с национала Евгени Хаджирусев Локомотив Пловдив подсили състава си с национала Евгени Хаджирусев
Чете се за: 01:20 мин.
Тони Паркър: Мечтата ми е един ден да триумфирам с АСВЕЛ и да стана шампион на НБА Европа Тони Паркър: Мечтата ми е един ден да триумфирам с АСВЕЛ и да стана шампион на НБА Европа
Чете се за: 01:12 мин.
Баскетболните национали до 16 г. наложиха волята си срещу Норвегия на европейското Баскетболните национали до 16 г. наложиха волята си срещу Норвегия на европейското
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Чете се за: 04:00 мин.
Политика
Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ) Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм
Чете се за: 05:35 мин.
По света
Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ) Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Пожар изпепели две къщи в бобошевското село Висока могила (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Земеделският министър: Има "аномалии" в цените на...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Проверките на НАП: Почти всеки втори обект по Южното Черноморие е с...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е песента,...
Чете се за: 09:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ