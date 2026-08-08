Младежки национал отново ще се подвизава в Левски

В Левски също не се спират с новините в последните дни. „Сините“ си осигуриха услугите на своето второ ново попълнение това лято. Част от редиците на „сините“ отново ще бъде Даниел Хинков, обявиха днес официално от клуба. Столичният тим загатна за неговия трансфер само преди ден със загадъчна публикация в социалните мрежи, а впоследствие обяви привличането на младежкия национал, който ще показва какво може от следващия сезон.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Levski Basketball (@levskibasket)





През 2025/2026 крилото пробва своя късмет в САЩ. Той демонстрираше своите възможности в Сейнт Бенедикт, което е едно от подготвителните училища по пътя към колежанския баскетбол. Хинков намери място в Идеалния отбор на Конференцията в Сейнт Бенедикт, а след това получи покана и за Nike Elite Youth Basketball League в региона на Ню Джърси.

За Софиянеца това ще е втори престой в Левски след краткия през 2024/2025. Досега 18-годишния баскетболист се е изявявал още в школата на Лудвигсбург, като впоследствие игра за втория отбор на мъжете на германците. 200-сантиметровият стрелец премина и през бодрата смяна на БУБА Баскетбол, където направи първите си крачки.