България победи Румъния и завърши с положителен баланс в групата на турнира "Словения Бол“

Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 14 години записа втора победа на международния турнир "Словения Бол“, след като се наложи убедително над Румъния със 73:55 в среща от група B, играна в Словени Градец.

Селекцията на Радомир Стоянов и Теодора Петрова контролираше двубоя през по-голямата част от времето и заслужено стигна до успеха, с който завърши първата фаза на надпреварата с актив от две победи и една загуба.

Най-резултатна за българския тим беше Никол Петкова с 13 точки и 6 борби. Силвана Стоянова добави 11 точки, а Сияна Георгиева се отличи с впечатляващ дабъл-дабъл от 9 точки и 16 борби, към които прибави и 5 асистенции. Йоана Кирилова също се включи силно с 9 точки и 5 борби.

Българките започнаха уверено и спечелиха първата четвърт с 22:15. До почивката увеличиха аванса си до 43:32, а въпреки че румънките намалиха изоставането си след паузата, националките бързо възстановиха контрола върху срещата. В последната четвърт тимът наложи пълно превъзходство и оформи крайното 73:55.

След края на груповата фаза България е с баланс 2-1, а следващият съперник на националките ще бъде определен след изиграването на останалите двубои от турнира.