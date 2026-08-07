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България победи Румъния и завърши с положителен баланс в групата на турнира "Словения Бол“

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Спорт
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Националният ни отбор по баскетбол за момичета до 14 години се наложи със 73:55 и приключи първата фаза с две победи и една загуба

България победи Румъния и завърши с положителен баланс в групата на турнира "Словения Бол“
Снимка: БТА
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Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 14 години записа втора победа на международния турнир "Словения Бол“, след като се наложи убедително над Румъния със 73:55 в среща от група B, играна в Словени Градец.

Селекцията на Радомир Стоянов и Теодора Петрова контролираше двубоя през по-голямата част от времето и заслужено стигна до успеха, с който завърши първата фаза на надпреварата с актив от две победи и една загуба.

Най-резултатна за българския тим беше Никол Петкова с 13 точки и 6 борби. Силвана Стоянова добави 11 точки, а Сияна Георгиева се отличи с впечатляващ дабъл-дабъл от 9 точки и 16 борби, към които прибави и 5 асистенции. Йоана Кирилова също се включи силно с 9 точки и 5 борби.

Българките започнаха уверено и спечелиха първата четвърт с 22:15. До почивката увеличиха аванса си до 43:32, а въпреки че румънките намалиха изоставането си след паузата, националките бързо възстановиха контрола върху срещата. В последната четвърт тимът наложи пълно превъзходство и оформи крайното 73:55.

След края на груповата фаза България е с баланс 2-1, а следващият съперник на националките ще бъде определен след изиграването на останалите двубои от турнира.

#национален отбор на България по баскетбол за момичета до 14 години #Словения Бол

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