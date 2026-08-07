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Баскетболните национали до 16 г. наложиха волята си срещу Норвегия на европейското

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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2/2 за състава на Божидар Гьорев на шампионата в Северна Македония.

Баскетболните национали до 16 г. наложиха волята си срещу Норвегия на европейското
Снимка: fiba.com
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Българският национален отбор по баскетбол за момчета до 16-годишна възраст направи втори верен ход на европейското първенство в Скопие и Гевгелия, Дивизия Б. Съставът на Божидар Гьорев срази Норвегия с 80:65 в мач от втория кръг в група C, който се изигра в зала „Борис Трайковски“. Българите държаха съдбата си в своите ръце през цялата среща, но едва в нейния край наложиха волята си.

Така младите „лъвове“ имат на сметката си две победи и са сред отборите, които все още не знаят какво загуба на шампионата в западната ни съседка, излизайки на челните места в групата. Утре (събота) българският тим ще спори с Босна и Херцеговина от 22:00 часа българско време.

Николай Цоков бе в основата на силните началните минути, в които символичните гости се настаниха на лидерската позиция. Макар и подема, който бе на дневен ред в лагера на символичните гости, българите отговориха чрез Марин Йошовски и се отскубнаха с 6 точки в края на дебютната част.

Борис Цоков, Никола Тодоров, Николай Цоков и Йошовски доведоха до покачване на разликата до двуцифрени изражения за младите „лъвове“ на старта на втория период. Усилията на Оливър Санфорд и Кевин Микутис дадоха нужната увереност на норвежците, стопявайки почти изоставането им, но българският тим се прибра в съблекалнята при 42:36.

Йошовски, Борис Цоков и Тодоров се погрижиха символичните гости да не отстъпят лудерството и в хода на третата десетка. За пореден път скандинавците проявиха характер и надигнаха глава, но българите намериха рецепта и за този щурм, повеждайки с 3 точки след 30 минути игра.

Ариан Хаген и Санфорд показаха, че норвежкият отбор не е готов да се предаде и в началото на финалната част, а обратът изглеждаше все по-постижима цел. Борис Цоков и Тодоров изгряха на сцената в точния момент, като двамата запалиха искрата за младите „лъвове“, които си върнаха вкуса на двуцифрената преднина и до края не погледнаха назад.

Борис Цоков даде тон на българския тим със своите 23 точки и 6 борби. Марин Йошовски е разписа с 20 точки, Николай Цоков (10 овладени под двата ринга топки) и Никола Тодоров (6 овладени под двата ринга топки) финишираха с по 13.

Кевин Микутис отговори с 15 точки за норвежците. Оливер Санфорд добави 13 и 6 борби.

#Национален отбор на Норвегия по баскетбол за момчета до 16 години #Европейско първенство по баскетбол за момчета до 16 години в Скопие и Гевгелия #Български национален отбор по баскетбол за момчета до 16 години

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