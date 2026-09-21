Мачът за Суперкупата на България по баскетбол в първите дни на октомври

Мачът за Суперкупата на България по баскетбол ще се състои официално на 3 октомври. Това обявиха от НБЛ чрез своя официален сайт. Срещата между Балкан и Черно море Тиа ще стартира от 16:00 часа българско време в „“, като ще бъде предавана в национален ефир.

Както по традиция, в спора за трофея ще се срещнат шампиона в родния елит и действащия носител на Купата на България. По регламент именно актуалният първенец в първенството е домакин, което означава, че срещата ще се изиграе в „Арена Ботевград“.