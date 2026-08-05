Баскетболните националки до 18 г. влетяха с гръм и трясък в Топ 8 на европейското

Българският национален отбор за девойки до 18-годишна възраст си осигури и на практика място на четвъртфиналите на европейското първенство в Тулча, Дивизия Б. Баскетболистките на Лилия Георгиева не срещнаха проблеми срещу Норвегия след 76:38 в мач от последния пети кръг в група Б. За някаква интрига можеше да се говори само през първото полувреме до някаква степен, но впоследствие българките не оставиха никакви шансове на своя норвежкия отбор.

Така младите „лъвици“ финишираха на второто място с три победи и една загуба. Следващият съперник на българския тим ще стане ясен след края на всички мачове от груповата фаза.

Деяна Станиславова бе в основата на добрия старт за символичните гости, които не се забавиха с натрупването на двуцифрена разлика. Символичните домакини настроиха мерниците си зад дъгата и си стъпиха на краката, но Лидия Сиверо и Габриела Коцева се постараха българките да се откъснат със 7 точки в края на дебютната част.

Катрин Коева пое щафетата за начало на втория период и авансът на младите „лъвици“ отново се върна в двуцифрени измерения. Скандинавките все по-трудно отвръщаха на удара и българският тим се изстреля на голямата почивка при 34:18.

Точните стрелби на Фатме Кичукова, Коева, Станиславова и Сиверо показаха, че символичните гости няма да намалят оборотите при подновяването на играта. Гардът на норвежкия отбор падна изцяло и неговият съперник си осигури разлика от 34 точки след 30 минути игра. Така финалната десетка бе лишена от всякаква интрига и трябваше само да бъде оформен крайният резултат.

Катрин Коева даде тон за разгрома на българките с 16 точки. Фатме Кичукова наниза 11, Габриела Коцева, Лидия Сиверо (5 борби и 5 асистенции) и Силвия Миленова (5 овладени под двата ринга топки) приключиха с по 10.

Нито една от баскетболистките на Норвегия не приключи с двуцифрен точков актив.