MVP на Дания е най-новото име в баскетболния Спартак

В Спартак Плевен не спират с новините, свързани с входящи трансфери. „Синьо-белите“ се сдобиха с трето чуждестранно и общо пето ново лятно попълнение. Екипът на спартаклии ще носи Роли Уорстър, обявиха тази вечер официално от клуба. Американецът ще показва какво може за Спартак от следващия сезон.

През 2025/2026 гардът се изявява в Нествед, като е сред най-добрите в редиците на датчаните. Той помага на отбора да се пребори за среброто в датския елит. Освен това Уорстър завоюва приза за MVP на редовния сезон. 25-годишният баскетболист оставя на сметката си средни показатели от 11.5 точки, 7.7 борби и 6.2 асистенции за 24 срещи в датския шампионат.

На колежанско ниво 194-сантиметровият плеймейкър преминава през Юта Стейт, Юта Юнивърсити и Небраска Юнивърсити.