Женският баскетболен Берое привлече французойката Анджелина Тюрмел, която бе представена официално на клубната страница във Фейсбук.

"Добре дошла в Стара Загора, Анджелина! Пожелаваме ти здраве, късмет и много успехи със зелено-белия екип!", написаха от Берое.

Французойката е на 29 години, висока 198 см. и играе на позиции 4 и 5. За последно е част от исландския Кефлавик, където печели Купата на страната. Професионалната й кариера минава още през френските УФАБ Анже и КОБ Кале, чешкия Славия Прага, италианските Бреша, Удине и Санга Милано, както и немския Келтерн. Била е част от всички подрастващи гарнитури на френския национален отбор.

Анджелина Тюрмел е третото чуждестранно попълнение в състава на Берое след американките Натали Куковски и Бри Гънелс.

Старозагорки очакват да научат своите съперници в Адреатическата лига на 7 август, когато ще бъде изтеглен и жребият. Съперник на Берое в квалификациите на Еврокъп е испанския Бакси Ферол.