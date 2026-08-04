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България запази шансовете си след убедителен успех над Швейцария на Евробаскет U18

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Националките се наложиха със 70:49 в Тулча, а Габриела Коцева изведе тима към втората победа в турнира

българия запази шансовете убедителен успех швейцария евробаскет u18
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Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години постигна убедителна победа със 70:49 над Швейцария в третия си мач от група "В“ на Европейското първенство в дивизия "В“, което се провежда в румънския град Тулча. След успеха българките вече имат баланс от две победи и три загуби, а в последния си двубой от груповата фаза ще се изправят срещу Норвегия.

Националките поеха инициативата още след началните минути и със силна първа четвърт си осигуриха аванс от 25:11. До почивката преднината им достигна 13 точки при резултат 38:25, а след паузата тимът продължи да контролира случващото се на паркета. България не позволи на съперника да се доближи сериозно в резултата и заслужено стигна до категоричния успех, като най-голямата разлика в мача достигна 23 точки.

Най-резултатна за българския състав беше Габриела Коцева с 16 точки, към които добави пет борби и три асистенции. Фатме Кичукова реализира 13 точки, а Лидия Йохан Сиверио се отчете с 11 точки, седем борби и шест асистенции за успеха на националния тим.



#европейско първенство по баскетбол до 18 години #Национален отбор на България по баскетбол до 18 години

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