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Баскетболните национали до 18 г. капо и в последния си мач на европейското Трентино

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Селекцията на Веселин Веселинов отстъпи и пред Словакия на раздяла с Дивизия А.

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Българският национален отбор по баскетбол за юноши до 18-годишна възраст не успя да хване ръка и при сбогуването си с европейското първенство в Трентино, Дивизия А. Селекцията на Веселин Веселинов отстъпи драматично пред Словакия със 72:74 в срещата за 15/-16-то място, изиграна в зала "ПалаМаркети". Интрига не липсваше през целия мач, но във финалните акорди българите не издържаха и по този начин завършиха без успех на шампионата, което им отреди последната 16-та позиция в крайното класиране, докато словаците приключиха на 15-то място.

Така равносметката за българския тим е седем загуби от седем мача и изпадане в Дивизия Б, където ще играе през следващото лято.

Символичните домакини не се забавиха с натрупването на двуцифрена разлика, изкована от Мартин Попов, Калоян Колев и Ив Кастание в откриващите минути. Последва подем за символичните гости, но българите се радваха на разлика от 6 точки в края на встъпителния период.

Началото на следващата десетака премина под знака на честата смя на водачеството. Бруно Рандушка и Матус Грегор успяваха да бележат за словаците, докато младите „лъвове“ разчитаха на Андрей Михайлов и Колев. Все пак българският тим имаше последната дума и намери начин да се оттегли в съблекалнята при 37:36 в своя полза.

Тенденцията не се промени и на старта на третата част. Точните стрелби, дело на Марк Воденичарски и Колев, развалиха за момент статуквото, давайки надежди за двуцифрена преднина на символичните домакини. Постепенно Самуел Кокавец, Лукас Кубала и Адам Пукначик дадоха увереност на словашкия отбор, който отвърна на предизвикателството и пълен обрат за 3-точков актив след 30 минути игрово време.

Откриването на заключителната четвърт премина в същото русло. Така драмата се пренесе и в края, когато поделеното надмощие отново бе факт. Кокавец изведе символичните гости с 2 точки напред, но Кастание постави равенството на таблото с 45 секунди, оставащи на часовника. Последваха безплодни атаки, а кош на Грегор секунда до края отново осигури 2 точки разлика на словаците. В ответната атака Занов не успя да върне жеста и всичко приключи.

Калоян Колев финишира с дабъл-дабъл от 17 точки и 12 борби, но напусна за 5 лични нарушения. Марк Воденичарски се разписа с 14 точки, Ив Кастание остави на сметакта си 10 и 8 овладени под двата ринга топки.

Самуел Кокавац бе над всички за победителите с 19 точки и 8 борби. Бруно Рандушка отбеляз 14 точки, Матус Грегор добави 12, Лукас Кубала има 11, Адам Пукначик записа 10.

#Национален отбор на Словакия по баскетбол за юноши до 18 години #Европейско първенство по баскетбол за юноши до 18 години в Трентино, Дивизия А #Български национален отбор по баскетбол за юноши до 18 години

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