БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гари Пейтън II остава в Голдън Стейт с нов едногодишен договор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Шампионът с Уориърс от 2022 година подписа контракт за 3,9 милиона долара, след като записа най-силния сезон в кариерата си

Гари Пейтън II остава в Голдън Стейт с нов едногодишен договор
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Гари Пейтън II ще продължи да носи екипа на Голдън Стейт Уориърс, след като се договори с клуба за нов едногодишен контракт. Според информации от американските медии 33-годишният гард е подписал договор на минималната ветеранска заплата на стойност 3,9 милиона долара.

Пейтън заслужи новото споразумение след най-резултатния сезон в кариерата си през 2025/26, в който записа средно по 7,5 точки, 3,6 борби и 1,7 асистенции в 73 мача. Той остава важна част от ротацията на Стив Кър, като се отличава със стабилна защита, енергия и ефективност в нападение.

Баскетболистът вече има шампионски пръстен с Голдън Стейт, спечелен през сезон 2021/22, и ще продължи да бъде част от амбициите на "воините“ през новата кампания в НБА.



#Гари Пейтън # Голдън Стейт Уориърс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
Жълт код за високи температури в 5 области утре
2
Жълт код за високи температури в 5 области утре
17-годишен младеж се бори за живота си след инцидент с електрическа тротинетка край Карлово
3
17-годишен младеж се бори за живота си след инцидент с електрическа...
20-годишен шофьор без книжка загина при катастрофа край Бургас
4
20-годишен шофьор без книжка загина при катастрофа край Бургас
След бурята в Пловдив: Разчистването продължава, десетки са сигналите за изсъхнали дървета
5
След бурята в Пловдив: Разчистването продължава, десетки са...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
6
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
6
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...

Още от: НБА

Марио Хезоня се завръща в НБА с Кливланд, Мориц Вагнер подписа с Бруклин
Марио Хезоня се завръща в НБА с Кливланд, Мориц Вагнер подписа с Бруклин
Марио Хезоня се завръща в НБА Марио Хезоня се завръща в НБА
Чете се за: 01:57 мин.
Филаделфия Севънтискиърс се подсили с двукратния шампион Кентавиъс Колдуел-Поуп Филаделфия Севънтискиърс се подсили с двукратния шампион Кентавиъс Колдуел-Поуп
Чете се за: 01:52 мин.
Българка сред 40-те най-добри баскетболистки с участие на престижен камп на WNBA Българка сред 40-те най-добри баскетболистки с участие на престижен камп на WNBA
Чете се за: 01:30 мин.
Тръмп заяви, че ЛеБрон Джеймс може би е расист и обяви Майкъл Джордън за най-великия баскетболист Тръмп заяви, че ЛеБрон Джеймс може би е расист и обяви Майкъл Джордън за най-великия баскетболист
Чете се за: 02:22 мин.
ЛеБрон Джеймс подписа с Филаделфия Севънтисиксърс ЛеБрон Джеймс подписа с Филаделфия Севънтисиксърс
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Заради нивото на Дунав: Може ли да има затруднения в работата на АЕЦ "Козлодуй"?
Заради нивото на Дунав: Може ли да има затруднения в работата на...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
В капана на безводието: Безпрецедентното спиране на АЕЦ: "Пакш" В капана на безводието: Безпрецедентното спиране на АЕЦ: "Пакш"
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Европа ни предупреждава за нова вълна от фишинг атаки Европа ни предупреждава за нова вълна от фишинг атаки
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Българско участие в холивудски хит: Част от клипа към песента от филма "Одисея" е заснет в село Мирково Българско участие в холивудски хит: Част от клипа към песента от филма "Одисея" е заснет в село Мирково
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Двама души загинаха при сблъсък на два пожарни хеликоптера в Гърция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Работа на четири часа: Кой и как ще бъде засегнат от новите промени?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
След трагедията в Сеута: Испания спря мигрантския поток с водна...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Възможна ли е бърза сделка? - противоречиви твърдения от Вашингтон...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ