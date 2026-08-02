Гари Пейтън II остава в Голдън Стейт с нов едногодишен договор

Гари Пейтън II ще продължи да носи екипа на Голдън Стейт Уориърс, след като се договори с клуба за нов едногодишен контракт. Според информации от американските медии 33-годишният гард е подписал договор на минималната ветеранска заплата на стойност 3,9 милиона долара.

Пейтън заслужи новото споразумение след най-резултатния сезон в кариерата си през 2025/26, в който записа средно по 7,5 точки, 3,6 борби и 1,7 асистенции в 73 мача. Той остава важна част от ротацията на Стив Кър, като се отличава със стабилна защита, енергия и ефективност в нападение.

Баскетболистът вече има шампионски пръстен с Голдън Стейт, спечелен през сезон 2021/22, и ще продължи да бъде част от амбициите на "воините“ през новата кампания в НБА.







