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Марио Хезоня се завръща в НБА

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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31-годишният хърватин ще подпише едногодишен договор с Кливланд Кавалиърс на стойност 2,8 милиона долара

Марио Хезоня се завръща в НБА
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Звездата от баскетболната Евролига и най-полезен играч в испанското първенство през миналия сезон Марио Хезоня ще се присъедини към Кливланд Кавалиърс.

31-годишният хърватин ще подпише едногодишен договор на стойност 2,8 милиона долара с тима от щата Охайо, с което ще се завърне в Националната баскетболна асоциация (НБА) за пръв път от сезон 2019/2020.

Хезоня, който играе предимно като крило, се очаква да изиграе важна роля през новия сезон за финалистите в Източната конференция от миналата кампания. За него това ще бъде шести сезон в НБА, след като между 2015 и 2020 година игра за Орландо Меджик, Ню Йорк Никс и Портланд Трейл Блейзърс.

Новото попълнение на Кавалиърс беше избран под номер 5 в драфта на новобранците през 2015 година, а в петте си сезона в лигата има средни показатели от 6,9 точки и 3,1 борби за 330 мача (69 като титуляр). През последните четири кампании Хезоня игра за Реал Мадрид, спечелвайки две титли на Испания - през 2023 и 2024 година, Купата на краля през 2024-та, както и Евролигата през 2023-та, а през 2026-а беше избран за най-полезен играч в испанското първенство.

През миналата кампания тимът на Кливланд завърши редовния сезон на четвъртото място на Изток с баланс 52-30 и достигна до финалите в своята конференция, но там отстъпи на бъдещия шампион Ню Йорк Никс с 0:4 победи.

#Марио Хезоня #НБА 2026/2027 #Кливланд Кавалиърс

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