ЛеБрон Джеймс не бърза с избора на нов отбор

Бъдещето на ЛеБрон Джеймс продължава да бъде една от най-обсъжданите теми в НБА, но четирикратният носител на приза за Най-полезен играч няма намерение да прибързва с избора на следващия си отбор. Това разкри неговият дългогодишен агент Рич Пол в подкаста си, цитиран от ESPN.

"Няма да бързаме. Решението е негово и само той ще прецени кога да го вземе. Няколко отбора ме попитаха дали могат да направят още нещо, за да го убедят, но им казах, че не е необходимо. Всички послания вече са изпратени и всичко ни е ясно“, коментира Пол.

Преди три седмици агентът официално информира Лос Анджелис Лейкърс, че Джеймс няма да продължи кариерата си в клуба и ще излезе на пазара като свободен агент. Оттогава интерес към 41-годишната суперзвезда проявяват Голдън Стейт Уориърс, Кливланд Кавалиърс, Филаделфия 76ърс и Маями Хийт.

Рич Пол разкри още, че е разговарял по темата и с комисаря на НБА Адам Силвър, но подчерта, че нито той, нито клиентът му желаят бъдещото решение да се превърне в медийно шоу, подобно на случилото се през 2010 година, когато Джеймс напусна Кливланд за Маями в телевизионното предаване „The Decision“.

"Видях се с Адам в Ню Йорк и обсъдихме ситуацията. Ако ЛеБрон все още не е решил, няма как някой друг да го притиска. Не искаме спектакъл. Това е лично и бизнес решение, което ще бъде взето тогава, когато той е готов“, заяви агентът.

На въпрос дали ЛеБрон вече е подредил предпочитаните си дестинации, Пол отказа да разкрие подробности.

"Не мога да кажа нищо“, лаконичен беше той.

Предстоящият сезон ще бъде рекордният 24-и в кариерата на ЛеБрон Джеймс в НБА. Преди неговото начало легендата на американския баскетбол трябва да вземе едно от най-важните решения в кариерата си – кой ще бъде последният клуб, чийто екип ще носи след като вече счупи редица исторически рекорди, включително за най-много изиграни мачове и най-много отбелязани точки в историята на лигата.