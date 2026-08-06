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Виктор Уембаняма се завърна в Нантер и тренира заедно с част от съотборниците си от Сан Антонио Спърс

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Неочакваната тренировка беше споделена от тексаския франчайз в неговия Instagram акаунт чрез видео и снимка, показващи осем играчи на Спърс, позиращи заедно пред стенопис на Двореца на спорта "Морис-Торез", мястото на тяхната тренировката.

виктор уембаняма завърна нантер тренира заедно част съотборниците сан антонио спърс
Снимка: AP
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Само седмица след откриването на чисто ново баскетболно игрище в Нантер, в чийто клуб прави първите си професионални изяви, Виктор Уембаняма все още е тук и все още се радва на престоя си у дома.

По-малко от три месеца преди възобновяването на сезона в НБА, звездата на Сан Антонио Спърс тренира в съоръженията на Нантер 92, където професионалната му кариера започва преди осем години. Още по-изненадващо, френският баскетболен вундеркинд бе заедно с няколко от съотборниците си от Спърс, включително Де'Аарън Фокс, Харисън Барнс, Дилън Харпър, Стефон Касъл и Тобиас Харис.

Тази доста неочаквана, първокласна тренировка беше споделена от тексаския франчайз в неговия Instagram акаунт чрез видео и снимка, показващи осем играчи на Спърс, позиращи заедно пред стенопис на Двореца на спорта "Морис-Торез", мястото на тяхната тренировката.

„Тренираме заедно в Париж тази седмица“, гласи надписът под публикацията.

Съотборниците в Сан Антонио дори посетиха Лувъра и Айфеловата кула.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от San Antonio Spurs (@spurs)

След като стана акционер в Нантер 92, Уемби изглежда решен да засили връзките между парижкия клуб и „шпорите“. В началото на 2025 г. френският център и неговите съотборници вече бяха тренирали на арена „Морис-Торез“ в подготовка за игрите на НБА в Париж. Те биха могли да се завърнат през януари 2027 г., тъй като Сан Антонио отново ще участва в мача от НБА, насрочен във френската столица за следващата година срещу Ню Орлиънс Пеликанс.

„Когато съм тук, се чувствам толкова добре“, заяви Уембаняма.

„Връщането ми не може да бъде по-лесно, защото това са хора, които познавам, хора, на които имам доверие“, заяви Уембаняма при откриването на реновираното баскетболно игрище, обяснявайки, че се чувства като у дома си.

„Бях заобиколен от добри хора, израснали в Нантер и във Франция като цяло. Когато се върна тук, това стопля сърцето ми изключително много“, добави звездата на френския баскетбол.

Преди да възобнови кампанията си с френския национален отбор по време на квалификационния прозорец за световното първенство през 2027 г., с два мача, планирани през август срещу Словения и Швеция, 22-годишният Уембаняма се готви да организира второто издание на „Hoop Gambit“ този уикенд - турнир, съчетаващ двете му любими игри - шах и баскетбол, между родния му град Льо Шене и Нантер.


#Виктор Уембаняма

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