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Българка сред 40-те най-добри баскетболистки с участие на престижен камп на WNBA

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Признание за състезателката на Монтана 2003.

Снимка: fiba.com
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Ванеса Кокалова получи огромно признание. Една от състезателки на Монтана 2003 беше избрана сред 40-те най-талантливи млади баскетболистки в света, които да участват в престижния NBA & FIBA Basketball Without Borders Women’s All-Star Camp 2026. Лагерът се провежда този уикенд в Чикаго.

Кампът е сред най-престижните в света и е възможност за много таланти да стартират своя път към най-високото ниво. Сред присъстващите са скаути от WNBA и треньори от NCCA, като участниците ще работят с настоящи и бивши звезди от женската НБА.

20-годишната националка, която е продукт на школата на Локомотив София, имаше своите моменти през миналия сезон с екипа на „белите“. Крилото помогна на Монтана да завоюва златен требъл – титлата в женската А група и Купата на България, както и историческия трофей в Адриатическата лига. Тя остави на сметката си средно по 2.6 точки и 2.2 борби за дебютанта в Еврокъп във всички турнири на българска почва и в Адриатика.

Кокалова бе игра за националния отбор при жени до 20-годишна възраст на европейското първенство през юли в Самоков, Дивизия Б.

#Ванеса Кокалова #Баскетбол без граници #WNBA #ЖБК Монтана 2003

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