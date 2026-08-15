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Антетокумпо: Искам да докажа, че съм един от най-добрите играчи в НБА

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Антетокумпо: Искам да докажа, че съм един от най-добрите играчи в НБА
Снимка: БТА
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Нападателят на Маями Янис Антетокумпо говори за очакванията си за предстоящата кампания на НБА 2026-27.

„Ще доминирам през следващия сезон. Искам да докажа, че съм един от най-добрите играчи в НБА. Искам да кажа на феновете: връщаме Хийт към предишната му слава. Моят фокус за новия сезон е да побеждавам. Когато се появи възможност, ще доминирам. Маями, пригответе се за вълнуващ сезон“, цитира думите на гръцкия нападател Heat Central.

През лятото на 2026 г. Антетокумпо беше разменен от Милуоки с Маями. Боби Портис също се присъедини към Хийт. В замяна Милуоки получи гардовете Тайлър Херо, Каспарас Джакучонис и Хайме Джакес, центъра Келел Уеър, както и три избора от първия кръг, един избор от втория кръг и една размяна на избори.

Антетокумпо прекара всичките 13 сезона в НБА с Милуоки. През 2021 г. той помогна на Бъкс да спечелят първата си шампионска титла от 50 години.

През сезон 2025-26 31-годишната гръцка звезда игра само в 36 мача от редовния сезон поради контузии, като средно постигна 27,6 точки, 9,8 борби и 5,4 асистенции.

#Янис Антетокумпо

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