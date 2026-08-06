Марио Хезоня се сбогува с Реал Мадрид: Напускам дома си

Марио Хезоня официално се раздели с Реал Мадрид след четири успешни сезона, в които се превърна в една от водещите фигури на испанския гранд. Хърватският национал публикува емоционално послание до клуба и неговите привърженици, определяйки раздялата като сбогуване с място, което е смятал за свой дом.

"След много размисли през последния месец реших да се съсредоточа върху доброто. По време на престоя ми в Мадрид имах късмета да споделя живота си с изключителни съотборници и треньори – хора, с които знам, че ще продължа да поддържам връзка“, написа Хезоня.

31-годишният баскетболист пристигна в Реал през 2022 година и спечели шест трофея с „кралския клуб“, сред които и титлата в Евролигата през 2023-а. През последния сезон той беше избран за най-полезен играч (MVP) на испанската Лига Ендеса.

"Моментът, за който мислех, че никога няма да дойде, настъпи – напускам Реал Мадрид, напускам дома си. Това решение не идва от липса на любов към клуба или желание да продължа да се боря за тази емблема, а заради обстоятелства, които ме накараха да поема по различен път“, добави хърватинът.

След края на престоя си в Испания Хезоня ще се завърне в НБА, след като се разбра с Кливланд Кавалиърс за едногодишен договор на стойност 2,8 милиона долара. За последно той игра в най-силната баскетболна лига през сезон 2019/2020 с екипа на Портланд, след като преди това защитава цветовете на Орландо Меджик и Ню Йорк Никс.







