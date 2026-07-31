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Марио Хезоня се завръща в НБА с Кливланд, Мориц Вагнер подписа с Бруклин

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Хърватската звезда напуска Реал Мадрид след четири сезона и отново ще играе в НБА, а германският национал се обвърза с Нетс с многогодишен договор

марио хезоня завръща нба кливланд мориц вагнер подписа бруклин
Снимка: AP Photo
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Един от най-ярките баскетболисти в европейския баскетбол Марио Хезоня официално се завръща в НБА. Хърватският национал подписа едногодишен договор с Кливланд Кавалиърс, слагайки край на четиригодишния си престой в Реал Мадрид.

31-годишният Хезоня пристига в Кливланд след силен сезон с испанския гранд, в който беше избран за Най-полезен играч (MVP) на първенството. През кампанията той записа средно по 13,3 точки, 4,0 борби и 2,4 асистенции на мач.

Хърватинът вече има пет сезона зад гърба си в НБА, след като между 2015 и 2020 година носеше екипите на Орландо Меджик, Ню Йорк Никс и Портланд Трейл Блейзърс. В най-силната лига в света той има средни показатели от 6,9 точки, 3,1 борби и 1,3 асистенции.

Междувременно Бруклин Нетс подсили състава си с германския национал Мориц Вагнер. 29-годишният център подписа многогодишен договор с клуба, като според ESPN контрактът е за две години на стойност 19 милиона долара.

Вагнер прекара последните пет сезона в Орландо Меджик, а Бруклин ще бъде петият му отбор в НБА след престои още в Лос Анджелис Лейкърс, Вашингтон Уизардс и Бостън Селтикс.

През сезон 2025/26 германецът записа средно по 6,9 точки и 3,2 борби в 36 мача като резерва за Орландо, а в кариерата си в НБА има общо 399 срещи със средно по 9,0 точки и 3,9 борби на двубой.

#Марио Хезоня #НБА сезон 2026

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