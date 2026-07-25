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Тръмп заяви, че ЛеБрон Джеймс може би е расист и обяви Майкъл Джордън за най-великия баскетболист

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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ЛеБрон Джеймс е подкрепял и тримата кандидати, които се бориха срещу Тръмп в последните три президентски избори

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи критики към ЛеБрон Джеймс, който подписа с Филаделфия 76ърс, като го обвини в расизъм по време на пресконференция.

На въпрос за кариерите на Майкъл Джордан и ЛеБрон Джеймс, две от най-големите звезди в американския и световния баскетбол, президентът Тръмп предположи, че бившата звезда на Лейкърс може да е расист. По време на пресконференция в Белия дом запитан кой е най-великият на всички времена - Джордан или Джеймс, Тръмп отговори:

„Майкъл Джордан е мой приятел. Играем голф с него. Той е наистина добър човек. Мисля, че ЛеБрон е... може би расист и може би не харесва Тръмп. Не знам. Харесвам само хора, които харесват мен, така че бих казал Майкъл Джордан без колебание."

ЛеБрон Джеймс е подкрепял и тримата кандидати, които се бориха срещу Тръмп в последните три президентски избори: Хилари Клинтън през 2016 г. (която загуби от Тръмп), Джо Байдън през 2020 г. (който спечели) и Камала Харис през 2024 г. (която загуби). Играчът също така критикува Тръмп за оттеглянето на поканата на Голдън Стейт Уориърс в Белия дом след шампионската им титла в НБА през 2017 г., след като звездата на Голдън Стейт Стивън Къри заяви, че би отказал посещението.

Майкъл Джордан спечели шест титли в НБА с Чикаго Булс през 90-те години и беше обявяван за MVP на лигата пет пъти. Джеймс, от своя страна, има четири шампионски пръстена и е обявяван за MVP четири пъти по време на кариерата си с Кливланд Кавалиърс, Маями Хийт и Лейкърс. Той е и водещият реализатор на НБА за всички времена и играчът с най-много изиграни мачове.

# Доналд Тръмп # Леброн Джеймс #Майкъл Джордан

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