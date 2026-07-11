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Сан Антонио заключи Виктор Уембаняма с 252 милиона долара

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Детето-чудо на френския баскетбол ще продължи да доминира с екипа на "шпорите" в НБА.

Виктор Уембаняма
Снимка: БГНЕС
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В Сан Антонио Спърс не мислят за раздяла с лицето на своя франчайз. Под коша на „шпорите“ ще продължи да се вихри Виктор Уембаняма. Французинът подписа новобранско удължение на своя договор за следващите пет сезона на стойност 252 милиона долара, съобщава Шамс Чарания от ESPN. Според информацията, разпространена от известния журналист, центърът опция за играча в петата му година. Освен това Спърс са предложили супер максималния договор на детето-чудо на френския баскетбол от 303 млн., но той е решил да жертва 5% от него, за да помогне на организацията да изгради по-добър отбор около него.

Уембаняма облече екипа на Сан Антонио през 2023 година, когато бе избран под №1 в Драфта. Впоследствие той започна да оставя своя отпечатък в състава на „шпорите“, давайки заявка, че ще бъде новата им суперзвезда, особено през миналия сезон. Присъствието на френския национал бе достатъчно за Спърс да си проправят път до финалите в НБА, където преклониха глава пред Ню Йорк Никс в спора за трофея „Лари О‘Брайън“.

На неговата сметка личат средни показатели от 25.0 точки, 11.5 борби и 3.1 асистенции за 64 мача в редовния сезон, докато в плейофите блесна с по 23.8 точки, 10.9 овладени под двата ринга топки и 2.7 завършващи паса за 22 срещи.

Двукратният участник в Мача на звездите изуми със своята доминация, като стана първият в историята отвъд океана, който е избран единодушно Най-добър защитник на сезона. MVP е на финала на Западната конференция. Постиженията на родения в Льо Шане играч през 2025/2026 продължават с място в Идеалната петица и в Идеалния отбор на защитниците. За не го това бе трети пореден сезон, в който завърши на върха по чадъри.

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Публикация, споделена от Basketball Forever (@basketballforever)


22-годишният баскетболист е Новобранец на 2024 г. и може да се похвали с място в Идеалния отбор на новобранците през същата година. Има още две селекции в Идеалната петица на най-добрите защитници на сезона.

Преди това 224-годишният гигант изумяваше по европейските зали с местните Нантер 92, АСВЕЛ Вильорбан, Федералният баскетболен център и Метрополитанс. При престоя си в АСВЕЛ завоюва титлата в Лига Про А. MVP на сезона е през 2023 г. и най-добър играч на годината във Франция през същата година с Метрополитанс. През 202/2023 попада в Идеалната петица на сезона, става топреализатор, избран е за Най-добър защитник и е на върха по чадъри във френския елит. На три пъти става Най-добър млад играч във френското първенство.

#НБА 2026/2027 # Виктор Уембаняма #Сан Антонио Спърс

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