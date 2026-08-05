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Победоносно начало за България на Словения Бол

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Спорт
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Баскетболистките на Радомир Стоянов и Теодора Петрова отказаха Унгария на старта.

Победоносно начало за България на Словения Бол
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Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 14 години започна с победа участието си на турнира "Словения Бол" в Словени градец. Българската селекция, водена от Радомир Стоянов и Теодора Петрова, се наложи над Унгария след 60:54 в първия си мач от група B.

Сияна Георгиева бе много полезна и оформи "дабъл-дабъл", реализирайки 19 точки и 13 борби, а със същия точков завърши и Кристина Бозова.

Най-резултатна за Унгария бе Мира Бакош с 13 точки и 8 борби.

Националките стартираха добре и спечелиха първия период с 16:9, но след това съперникът осъществи обрат, за да фиксира преднина от 32:25 в края на първото полувреме. След паузата българките успяха да намалят до 43:45 след успешни акции на Сияна Георгиева, Кристина Бозова и Силвана Стоянова. Те направиха силен финален щурм, като в последните 10 минути отбелязаха 17 срещу 9 точки за Унгария и стигнаха до крайното 60:54.

Утре (6 август) от 14.00 часа българско време тимът на България ще се изправи срещу Хърватия.

#Български национален отбор по баскетбол за момичета до 14 г. #Словения Бол

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