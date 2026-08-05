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Любомир Минчев обяви 16-те национали за старта на подготовката за квалификациите за Евробаскет 2029

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Спорт
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България започва лагер на 10 август в Самоков, а преди първия мач срещу Румъния "лъвовете“ ще изиграят четири контроли в Полша и Словакия

Снимка: пресслужба БФБ
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Мъжкият национален отбор на България по баскетбол започва подготовката си за втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Първото предизвикателство пред селекцията на Любомир Минчев е гостуването на Румъния на 30 август в Тулча, което ще даде начало на участието на „лъвовете“ в група D.

Националният тим ще се събере на лагер на 10 август в Самоков, където ще започне подготовката си за предстоящите официални срещи. Старши треньорът Любомир Минчев вече определи разширения състав от 16 баскетболисти, които ще участват в лагера.

Преди квалификационния двубой срещу Румъния българският тим ще премине през натоварена програма от контролни срещи. На 18 август националите ще се изправят срещу Полша в Краков, след което ще участват в международен турнир в Словакия. Там България ще премери сили с Ангола на 20 август и със Словакия ден по-късно. Последният етап от подготовката ще бъде тренировъчен лагер в Русе между 24 и 28 август.

Сред повиканите личат имената на най-голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков, както и на опитните Йордан Минчев, Павлин Иванов и Иван Алипиев. В разширения състав попадат още няколко млади таланти, сред които Александър Гавалюгов, Иван Спиров и 17-годишният център Кристиян Занов.

Разширен състав на България
Плеймейкъри (позиция 1):

Умоджа Гибсън (Барселона, Испания)
Константин Тошков (Балкан Ботевград)
Александър Гавалюгов (Санта Клара, NCAA)

Атакуващи гардове (позиция 2):

Павлин Иванов (Спартак Плевен)
Александър Стоименов (Нови Сад, Сърбия)
Теодор Трифонов (SBA, Испания)
Кръстомир Михов (Локомотив Пловдив)
Мирослав Васов (Рилски спортист)

Леки крила (позиция 3):

Борислав Младенов (Виена, Австрия)
Иван Алипиев (Римини, Италия)

Тежки крила (позиция 4):

Иван Спиров (Кливланд Стейт, NCAA)
Йордан Минчев (Манреса, Испания)
Александър Везенков (Олимпиакос, Гърция)
Цветомир Чернокожев (Черно море)

Центрове (позиция 5):

Кристиян Занов (Буба Баскет)
Емил Стоилов (Майорка, Испания)

#Предварителни квалификации за Евробаскет 2029 #Национален отбор на България по баскетбол

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