Любомир Минчев обяви 16-те национали за старта на подготовката за квалификациите за Евробаскет 2029

Мъжкият национален отбор на България по баскетбол започва подготовката си за втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Първото предизвикателство пред селекцията на Любомир Минчев е гостуването на Румъния на 30 август в Тулча, което ще даде начало на участието на „лъвовете“ в група D.

Националният тим ще се събере на лагер на 10 август в Самоков, където ще започне подготовката си за предстоящите официални срещи. Старши треньорът Любомир Минчев вече определи разширения състав от 16 баскетболисти, които ще участват в лагера.

Преди квалификационния двубой срещу Румъния българският тим ще премине през натоварена програма от контролни срещи. На 18 август националите ще се изправят срещу Полша в Краков, след което ще участват в международен турнир в Словакия. Там България ще премери сили с Ангола на 20 август и със Словакия ден по-късно. Последният етап от подготовката ще бъде тренировъчен лагер в Русе между 24 и 28 август.

Сред повиканите личат имената на най-голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков, както и на опитните Йордан Минчев, Павлин Иванов и Иван Алипиев. В разширения състав попадат още няколко млади таланти, сред които Александър Гавалюгов, Иван Спиров и 17-годишният център Кристиян Занов.

Разширен състав на България

Плеймейкъри (позиция 1):

Умоджа Гибсън (Барселона, Испания)

Константин Тошков (Балкан Ботевград)

Александър Гавалюгов (Санта Клара, NCAA)

Атакуващи гардове (позиция 2):

Павлин Иванов (Спартак Плевен)

Александър Стоименов (Нови Сад, Сърбия)

Теодор Трифонов (SBA, Испания)

Кръстомир Михов (Локомотив Пловдив)

Мирослав Васов (Рилски спортист)

Леки крила (позиция 3):

Борислав Младенов (Виена, Австрия)

Иван Алипиев (Римини, Италия)

Тежки крила (позиция 4):

Иван Спиров (Кливланд Стейт, NCAA)

Йордан Минчев (Манреса, Испания)

Александър Везенков (Олимпиакос, Гърция)

Цветомир Чернокожев (Черно море)

Центрове (позиция 5):

Кристиян Занов (Буба Баскет)

Емил Стоилов (Майорка, Испания)