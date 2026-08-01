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Баскетболните националки до 18 г. потеглиха успешно на европейското в Тулча

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
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Момичетата на Лилия Георгиева без проблеми срещу Украйна на старта в шампионата.

баскетбол
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Българският национален отбор за девойки до 18-годишна възраст постави солидно начало на европейското първенство в Тулча, Дивизия Б. Баскетболистките на Лилия Георгиева сразиха Украйна с 91:68 в мач от втория кръг в група B. В зала „Поливалента“ българките наклониха везните в своя полза още през първото полувреме и до края не срещнаха съпротива.

За младите „лъвици“ предстои нов мач утре (неделя), когато ще срещнат Израел. Срещата ще стартира от 16:00 часа българско време.

Интрига имаше само на старта, когато водачеството често сменяше своя притежател. Силвия Миленова и Деяна Станиславова бяха в основата на реализирането за символичните домакини, а украинките отговаряха чрез Доминика Мурзова и Мария Майдан. Станиславова продължиха да тормози украинската защита, а Лидия Сиверо също показа какво може, което позволи на българките да се преборят за двуцифрена разлика и да се откъснат с 12 точки в края на дебютната част.

Фатме Кичукова пое щафетата и младите „лъвици“ продължиха да се радват на двуцифрена разлика. Никол Подолиако и Майдан се постараха символичните домакини да отговорят, но българският тим нямаше спиране и се изстреля при 51:37 на голямата почивка.

Символичните домакини нямаха проблеми и при подновяването на играта, като Ивайла Бакалова и Габриела Коцева поеха щафетата. Украинският отбор този път не намери противодействие и българките си осигуриха аванс от 25 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка трудно можеше да се говори за интрига и това бе всичко.

Габриела Коцева и Деяна Станиславова дадоха тон на българския тим с 15 точки. Лидия Сиверо финишира с 14 и 5 асистенции, Силвия Миленова приключи с 11 и 6 борби.

Мария Майдан отвърна за украинките с 18 точки и 6 борби. Никол Подолиако реализира 14.

#Европейско първенство по баскетбол за девойки до 18 години в Тулча, Дивизия Б #Национален отбор на Украйна по баскетбол за девойки до 18 години #Български национален отбор по баскетбол за девойки до 18 години

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