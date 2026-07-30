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Божидар Аврамов се завърна в Балкан като спортен директор

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Спорт
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Бившият национал поема нова роля в клуба от Ботевград преди историческото участие на шампионите в Еврокъп

божидар аврамов напуска цска
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Балкан официално обяви назначението на Божидар Аврамов за нов спортен директор на клуба. Бившият национал се завръща в Ботевград, където вече остави своя отпечатък като състезател, а сега ще бъде част от ръководството на действащия шампион на Националната баскетболна лига.

Назначението идва в ключов момент за "зелените“, които се подготвят за дебютното си участие в турнира Еврокъп през новия сезон.

След официалното си представяне Аврамов не скри вълнението си от завръщането в клуба.

"За мен е истинско удоволствие да се завърна в БК „Балкан“, този път като спортен директор. След годините, в които имах привилегията да нося екипа на клуба като състезател, днес приемам новата си роля с чувство за отговорност, уважение и амбиция. Благодаря за гласуваното доверие. Сигурен съм, че с общи усилия всички ще допринесем за развитието и бъдещите успехи на клуба“, заяви Аврамов.

С богатия си опит като професионален баскетболист и дългогодишен национал на България, Божидар Аврамов ще има важна роля в изграждането на състава и спортната стратегия на Балкан, който ще се стреми да защити титлата си в НБЛ и да се представи достойно на европейската сцена.

#БК Балкан Ботевград # Божидар Аврамов

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