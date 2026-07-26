Баскетболните национали до 18 г. не намериха верните решения и срещу Литва на европейското

Българският национален отбор по баскетбол за юноши до 18-годишна възраст претърпя второ разочарование на европейското първенство в Трентино, Дивизиа А. Селекцията на Веселин Веселинов отстъпи пред Литва с 69:90 в среща от втория кръг, изиграна в зала „ПалаТренто“. Българите успяха да бъдат равностойни до известна степен през първото полувреме, но впоследствие литовците наложиха волята си и до края не оставиха съмнения в превъзходството си за техния първи успех на шампионата на италианска земя.

По този начин младите "лъвове" имат на сметката си две загуби и се намират на последното четвърто място във временното класиране. Тежките изпитания продължават и утре (понеделник), когато българският тим ще спори със Словения в мач от 16:30 часа българско време.

Поделеното надмощие бе факт в откриващите минути, преминали ръка за ръка от гледна точка на резултата. Калоян Колев и Ив Кастание се нагърбиха да бележат за символичните гости, докато от другата Емилис Зибуда, Игнас Стомбергас и Таурис Алиуконис отговориха в офанзивен план. Символичните гости включиха на друг режим в нападение, за да си изковат аванс от 6 точки в края на встъпителния период.

Обичайните заподозрени за литовците предоставиха възможността да останат в ролята на лидери за начало на следващата десетка. Българите все по-трудно намираха сили да отвърнат на предизвикателството и балтийците рядко даваха признаци за крачка назад, за да направят превъзходството си двуцифрено и да се оттеглят в съблекалнята при 44:25.

Зибуда и Стомбергас бяха главни действащи лица и на старта на второто полувреме, когато литовският отбор отново подчерта своята доминация. Усилията на Кристиян Занов и Мартин Попов се оказаха крайно недостатъчни за младите „лъвове“ да надигнат глава, което допълнително тласна символичните домакини да си извоюват 23-точков актив след 30 минути игрово време. Макар и опит за нов щурм, сътворен от българския тим, интригата не се завърна в заключителната четвърт и мачът се доигра до финалната сирена.

Мартин Попов изригна за българите със своите 29 точки, включително и с 5 успешни стрелби зад дъгата. Калоян Колев остави на сметката си 14 и 5 борби.

Галиус Чернечкис даде тон на литовците с 15 точки. Емилис Зибуда го последва с 14, Довидас Якстонис и Игнас Сомбергас (8 борби) отбелязаха по 11, Тариус Алиуконис регистрира 10 и 8 овладени под двата ринга топки.