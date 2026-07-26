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Маргарита Маринкова: Шестото място е добра основа, но ни липсваше постоянство

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Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
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Селекционерът на националния отбор на България до 20 години смята, че тимът е имал потенциал за медал, но призова младите баскетболистки към повече професионализъм

Маргарита Маринкова: Шестото място е добра основа, но ни липсваше постоянство
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Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години завърши на шесто място на eвропейското първенство, Дивизия Б, в Самоков. След края на турнира старши треньорът Маргарита Маринкова направи равносметка на представянето на тима, като оцени положително изявите на своите състезателки, но подчерта, че липсата на постоянство е попречила на отбора да се пребори за медал.

"Мисля, че направихме едно добро първенство. В груповата фаза показахме добър баскетбол, играхме с увереност и изпълнихме голяма част от целите, които си бяхме поставили. След това попаднахме в много тежък поток с Португалия, Черна гора и Нидерландия, което направи задачата ни още по-трудна. Въпреки това смятам, че момичетата дадоха всичко от себе си“, заяви Маринкова пред Basketball.bg.

Според нея именно двубоят срещу Черна гора е бил повратният момент в шампионата.

"Не ни достигна постоянството. Срещу Черна гора не показахме нивото, на което сме способни. Това беше мачът, в който не успяхме да наложим нашата игра и допуснахме твърде много грешки. На такова първенство един слаб мач може да се окаже решаващ. Ако бяхме повторили представянето си от груповата фаза, имахме реален шанс да се борим за медалите“, смята селекционерът.

Маринкова обърна внимание и на развитието на младите националки, като подчерта, че някои от тях имат качествата да достигнат до представителния тим на България.

"Потенциал има, но само той не е достатъчен. Националният отбор за жени изисква много по-високо ниво на професионализъм и ежедневна работа. Освен тренировките с отбора са необходими индивидуална подготовка, работа върху физическата форма, техниката и постоянство през цялата година. Само така могат да се направят следващите стъпки“, коментира тя.

Наставникът даде висока оценка и на нивото на шампионата, като отличи новия първенец Португалия.

"Португалия категорично се отличаваше от останалите отбори и заслужено спечели титлата. От второ до осмо място обаче разликите бяха минимални и всеки можеше да победи всеки. Показахме, че сме конкурентоспособни срещу тези съперници, но в най-важния момент не успяхме да покажем истинските си възможности“, завърши Маргарита Маринкова.

#Европейско първенство по баскетбол за младежи до 20 години в Братислава, Дивизия Б #Национален отбор на България по баскетбол за жени до 20 години

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