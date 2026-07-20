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София остава арена на мачове от Евролигата и през следващия сезон

bnt avatar logo от БНТ , Източник: bgbasket.com
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Спорт
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Това означава, че Александър Везенков отново може да гостува с Олимпиакос в България, както се случи и през миналия сезон.  

София остава арена на мачове от Евролигата и през следващия сезон
Снимка: euroleaguebasketball.net
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Мачове от Евролигата на българска земя ще има и през следващия сезон. Апоел Тел Авив ще даде старт на 2026/2027 в София, съобщиха официално от клуба. Израелците не само ще се подготвят на родна територия, но ще продължат да домакинстват в най-комерсиалната клубна надпревара насред българската столица. Причината е несигурността, породена от военния конфликт в Близкия Изток. Това означава, че Александър Везенков отново може да гостува с Олимпиакос в България, както се случи и през миналия сезон.

Информацията гласи, че „червените“ ще се подготвят и в Израел. Все пак започването на сезона в София е с цел тимът от Тел Авив да се подготвя по-добре и да има възможността да играе във всички турнири, в които участва. От клуба подчертават, че ще следят ситуацията и ако тя се подобри, ще се помисли за възможността за завръщане изцяло в Израел.

За Апоел това ще бъде втори пореден сезон, в който ще приеме мачове от турнира на богатите в България. През миналия селекцията на Димитрис Итудис прекара голяма част от 2025/2026 в София, а впоследствие игра и в Ботевград. Макар и краткото прекъсване, което имаше през декември и януари, когато се завърна на израелска земя, отборът довърши редовния сезон в „Арена 8888“, а по време на плейофите бе домакин в „Арена Ботевград“. Причината отново бе ескалацията на конфликта в Близкия Изток, който продължава и до днес.

#Евролига 2026/2027 #БК Апоел Тел Авив

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