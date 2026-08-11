Баскетболните национали до 16 г. финишираха победоносно първата фаза на европейското

Българският национален отбор за момчета до 16-годишна възраст сложи победоносен край на първата фаза на европейското първенство в Гевгелия и Скопие, Дивизия Б, но в крайна сметка не успя да заслужи място на четвъртфиналите. Баскетболистите на Божидар Гьорев отказаха Люксембург с 65:55 в мач от последния пети кръг в група C, който се изигра в зала „Борис Трайковски“. Младите „лъвове“ държаха съдбата си в свои ръце през цялата среща и удържаха всеки опит за щурм на своя съперник.

Така българският тим финишира на третото място в крайното класиране и ще играе за разпределение на местата от 9-то до 16-то. Следващият съперник на родния отбор ще стане ясен след края на първия етап на шампионата в Северна Македония.

Николай Джамбазов и Марин Йошовски поведоха символичните гости към вихрен старт. От своя страна символичните домакини се намираха в пълен нокдаун, реализирайки само 3 точки за цялата дебютна част, в която българите се радваха на аванс от 15 плюс.

Отборът от Великото Херцогство надигна глава в хода на втория период и започна да топи изоставането си чрез Матео Нотолини и Ник Уолтърс. Младите „лъвове“ отговориха на бърза ръка и това се оказа достатъчно да се изстрелят на голямата почивка при 30:22.

Българският тим се развилня на старта на второто полувреме, когато си върна усещането за двуцифрена разлика изградена от Борис Цоков, Йошовски и Джамбазов. Красен Коев, който е част от състава на люксембургския отбор, да де тон на символичните домакини да стопят изоставането си, но българите си издействаха актив от 11 точки след 30 минути игра.

Николай Цоков и Джамбазов направиха така, че младите „лъвове“ да не отстъпят двуцифреното си надмощие в последната част. До края отборът от Великото херцогство не бе в състояние да се върне напълно в играта и българският тим удържа успеха.

Николай Джамбазов блесна за българите със своите 25 точки. Николай Цоков регистрира 10 и 7 борби. Борис Цоков има 9, 7 овладени под двата ринга топки и 8 асистенции.

Ник Уолърс бе над всички за Люксембург със 17 точки.